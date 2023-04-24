Более 3,5 тысяч жителей Степанакерта приняли участие в шествии в память жертв геноцида

24 апреля 2023, 01:44

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В Степанакерте состоялось факельное шествие, приуроченное к 108-летию геноцида армян в Османской империи. По оценкам организаторов, в ней приняли участие более 3,5 тысяч человек. Участники акции несли флаги стран, признавших геноцид.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля участники ежегодного факельного шествия, приуроченного к 108-летию геноцида армян в Османской империи, сожгли в центре Еревана флаги Турции и Азербайджана. Памятные мероприятия памяти жертв геноцида армян проходят в Армении и Нагорном Карабахе 23 апреля. Мемориальные мероприятия также проводятся в армянских диаспорах в разных странах мира.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

В Степанакерте состоялось ежегодное факельное шествие, приуроченное к годовщине геноцида армян в Османской империи. Началось оно у нижней церкви Святого Акопа в 19.00 по местному времени (18.00 мск). Его организовала молодежная ветвь АРФ "Дашнакцутюн", передает корреспондент "Кавказского узла".

После церковной службы в память жертв геноцида участники марша с зажженными факелами и свечами, направился по Центральному проспекту к степанакертскому Мемориальному комплексу. По пути к комплексу к шествию присоединялись группы, представители неправительственных организаций, студенты, общественные деятели. Участники несли флаги стран, которые признали геноцид армян в Османской империи.

На мемориальном комплексе участники акции почтили память невинных жертв возложением цветов и свечей у памятника-колокольни в память жертв геноцида, минутой молчания и состоялось выступление камерного хора с музыкальными композициями, посвященными памяти жертв геноцида.

Сегодня, 24 апреля во всех церквях Нагорного Карабаха пройдет святая литургия в память жертв геноцида армян и жертв карабахских войн.

«Акция прошла без нарушений правопорядка, в марше, по нашим приблизительным подсчетам, приняли участи более 3,5 тысяч человек», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

«Традиционное факельное шествие прошло под лозунгом «Помни прошлое, защити будущее», все участники марша требовали, чтоб все страны мира без исключения признали геноцид армян и осудил всех виновных», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель молодежная ветвь АРФ «Дашнакцутюн» Татев Авагян.

Студент Арцахского госуниверситета Андраник Айрапетян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в шествии вместе со студентами приняли участие преподаватели университета. «Весь мир видит, что Турция и Азербайджан продолжают свою геноцидальную политику по отношению к армянам. Их цель уничтожить и захватить. Но международное сообщество молчит или действует двойными стандартами. И все потому, что в начале прошлого века мир не осудил действия Османской империи против армян. Эта безнаказанность породила действия против армян в XXI веке. Мы не должны забывать, и должны добиться, что виновные должны быть осуждены», - заметил Айрапетян.

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