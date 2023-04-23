Ереванцы почтили память жертв геноцида факельным шествием

23 апреля 2023, 20:51

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Участники ежегодного факельного шествия, приуроченного к 108-летию геноцида армян в Османской империи, сожгли в центре Еревана флаги Турции и Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", памятные мероприятия памяти жертв геноцида армян проходят в Армении и Нагорном Карабахе 23 апреля. Мемориальные мероприятия также проводятся в армянских диаспорах в разных странах мира.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Факельное шествие в Ереване организовало молодежное крыло АРФ Дашнакцутюн. Тысячи ее участников с факелами отправились от площади Республики к холму Цицернакаберд, на котором расположен Мемориал жертв геноцида. Группа молодых людей держала в руках огромный постер "Право - это только сила", сообщают "Новости Армения".

Перед началом шествия оппозиционный депутат парламента Армении Ишхан Сагателян призвал соотечественников бороться "во имя достойного будущего Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. Кавказский узел"). "Лжецами и предателями являются все те, кто считает, что мы не можем противостоять врагу и должны сдаться", - заявил Сагателян, слова которого приводят News.am.

18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении официально признать Карабах частью Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в тот же день в парламенте, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. Мир в регионе возможен, если будет четко зафиксировано признание принадлежности Армении территории площадью 29,8 тысячи квадратных километров - территории Советской Армении, в рамках которой страна обрела независимость в 1991 году - и отказ Армении от территориальных претензий к другим странам, добавил Пашинян, пояснив, что речь идет о Турции и Азербайджане. Отказ Армении от территориальных претензий к Турции и Азербайджану выглядит готовностью признать Карсский договор 1921 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Собравшиеся в центре Еревана сожгли флаги Турции и Азербайджана. Сегодня в это же время проходят факельные шествия в городах Капан и Раздан, а 24 апреля факельное шествие пройдет в городах Веди, Гюмри, Иджеван, информирует издание.

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