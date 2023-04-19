Заявление Пашиняна обозначило готовность Армении признать Карсский договор

19 апреля 2023, 10:08

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Отказ Армении от территориальных претензий к Турции и Азербайджану, названный Николом Пашиняном в качестве условия для мира в регионе, выглядит готовностью признать Карсский договор 1921 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении официально признать Карабах частью Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в тот же день в парламенте, что Армения на основе договоренностей, достигнутых в Праге и Сочи, готова признать территориальную целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. Мир в регионе возможен, если будет четко зафиксировано признание принадлежности Армении территории площадью 29,8 тысячи квадратных километров - территории Советской Армении, в рамках которой Армения обрела независимость в 1991 году - и отказ Армении от территориальных претензий к другим странам, добавил Пашинян, пояснив, что речь идет о Турции и Азербайджане.

В октябре 2022 года Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам встречи в Сочи с Владимиром Путиным подтвердили признание территориальной целостности Азербайджана и Армении и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. Не все удалось согласовать, и часть пунктов пришлось изъять из подготовленного ранее текста, сообщил Владимир Путин. Отсутствие упоминаний Нагорного Карабаха в заявлении по итогам переговоров в Сочи стало показательным результатом этой встречи, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Армения после обретения независимости не выдвигала Турции территориальные претензии, но Никол Пашинян "ничего нового не сказал", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" тюрколог Рубен Сафрастян.

"Между Арменией и Турцией есть проблемы, которые можно было бы решить по мере развития отношений. Но Турция выступала с позиции предусловий, в частности, отказа от международного признания Геноцида армян в 1915-1923 годах и признание Карсского договора", - сказал он.

16 марта 1921 года в Москве представители Турции и РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции и СССР. Таким образом, Западная Армения (Карсская область, Сурмалинские провинции и гора Арарат) отошла Турции, а Нахичевань отдали под протекторат Советскому Азербайджану. В том же году на основе этого соглашения правительство Армении под давлением России подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. Добрососедские отношения между Арменией и Турцией возможны, если Турция признает геноцид армян и согласится возместить ущерб, причиненный по Карсскому договору, заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян.

Если найдется формула, по которой Турция откажется от давления, армяно-турецкие отношения могут быть нормализованы, считает Сафрастян. "Вопрос в том, согласна ли Турция установить дипломатические отношения, открыть границу. Если Турция продолжит выдвигать предусловия, сомнительно, что отношения удастся нормализовать", - подчеркнул тюрколог.

Если заявление Пашиняна о территории площадью 29 800 квадратных километров можно назвать готовностью признать Карсский договор, ни одно армянское правительство не откажется от международного признания Геноцида армян, добавил Сафрастян.

Международное сообщество расценит отказ от международного признания Геноцида армян как принуждение, считает политолог Андриас Гукасян. "Геноцид признали десятки стран мира, в частности, США и Франция. Отказ Армении повлечет международный скандал. Армянские власти озвучивают турецкий нарратив, что, если Армения откажется от международного признания Геноцида, то граждане Армении заживут хорошо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чтобы исключить любую спекуляцию вопросами национального значения, такими как Геноцид армян 1915-1923 годов и судьба Первой Республики, необходимо закрепить в Конституции признание Геноцида армян в Османской империи и Турции, а также отказ от Карсского договора, подчеркнул политолог.

"Нужна юридическая защита важных исторически признанных фактов, таких, как Геноцид армян и оккупация Армении кемалистской Турцией и большевистской Россией, в результате чего Армения лишилась суверенитета, а ей был навязан незаконный Карсский договор", - пояснил Гукасян.

По его словам, наличие этих положений в Конституции исключит соблазн кого-либо из армянских политиков спекулировать национальными интересами.

В свою очередь политолог Армен Ованнисян считает, что ни один армянский политик не станет говорить о ратификации Карсского договора. "Пашинян говорит о советских границах, но косвенно ссылается на Карсский договор. Кто бы ни был у власти, он будет избегать от прямого упоминания Карсского договора", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, армяно-турецкие отношения в лучшем случае могут быть "на уровне греко-турецких отношений". "Будет открыта граница, возможно, что и Армения присоединится к блоку западных стран, но вражда сохранится. И все время будем вооружаться, готовясь к войне, как это происходит в случае Греции и Турции. Между ними отношения в сотнях сферах, а вражда сохраняется. Также будет с Арменией и Азербайджаном", - пояснил политолог.

Отношения будут налаживать "мелкими шагами", считает он. "Вначале откроют границу, потом еще что-то, и все шаги будут сопровождаться подписанием документов по каждому конкретному случаю", - отметил Ованнисян.

В феврале 2023 года после землетрясения в Турции Армения направила туда спасателей и гуманитарную помощь, которая была доставлена в Турцию через мост Маргара на сухопутной границе. Сухопутная граница Армении и Турции была закрыта турецкой стороной еще в 1993 году в связи тем, что Турция поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 14 февраля сообщил, что на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил детали открытия армяно-турецкой границы.

Политобозреватель Наира Айрумян назвала опасным заявление премьер-министра. "Это расширенный вариант Карсского договора, в котором Нахиджеван (азербайджанское название – Нахчыван, русское – Нахичевань. – Прим. "Кавказского узла") не был передан в подчинение Азербайджана и находился под протекторатом Турции. Свидетельство этому - манипуляции, которые предпринимает Алиев, устраняя автономный статус Нахиджевана. В Карсском договоре нет упоминания о передаче Азербайджану Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), который был отдан Азербайджану решением Кавбюро. Это не просто ратификация Карсского договора, а его распространение на Нахиджеван и Арцах", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, изменения в регионе зависят от геополитического контекста. "Сегодня, как и 100 лет назад после Первой мировой войны, выстраивается региональный расклад. Изменения должны будут укладываться в общую геополитическую парадигму. И без международного геополитического консенсуса невозможно подтверждение новых границ Армении", - сказала Айрумян.

Напомним, Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года. 10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений между странами. Однако в 2015 году президент Армении Серж Саргсян отозвал из парламента страны эти протоколы. 1 марта 2018 года он заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

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