Армения передала Турции вторую партию гуманитарной помощи

15 февраля 2023, 15:00

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Турции передана вторая партия гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения, сообщил сегодня МИД Армении. Дипломаты обеих стран объявили о планах ускорить открытие сухопутной границы между Арменией и Турцией, закрытой с 1993 года.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля МИД Армении сообщил, что 100 тонн гуманитарной помощи доставлены в Турцию через мост Маргара на сухопутной границе. Сухопутная граница Армении и Турции была закрыта турецкой стороной еще в 1993 году в связи тем, что Турция поддерживала Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых, по данным на 15 февраля, погибли 31 974 человека, более 80 тысяч получили ранения. В Сирии погибли более 4,5 тысячи человек, пострадало более пяти тысяч человек. Среди погибших в Турции числятся пять граждан Грузии и 10 граждан Азербайджана.

Грузовики со второй партией гуманитарной помощи из Армении 14 февраля пересекли границу Турции, сообщил сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, на публикацию которого в Twitter обратило внимание Armenia Today.

"Армения продолжает направлять гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения регионы. Вчера поздно ночью грузовики со второй партией гуманитарной помощи пересекли армяно-турецкую границу по мосту Маргара", - говорится в публикации Унаняна.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил детали открытия армяно-турецкой границы. "Есть соглашение о ремонте Анийского моста совместными усилиями, а также об инфраструктуре в преддверии открытия границ", - приводит сегодня слова Мирзояна "Новости-Армения".

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией не установлены до сих пор. В 1993 году Турция закрыла границы с Арменией, воздушная граница была открыта в 1995 году "под давлением международного сообщества", пишет издание.

Мевлют Чавушоглу подтвердил сегодня договоренность ускорить работу над открытием сухопутного сообщения с Арменией. "У обеих сторон есть результаты анализа и проверок дорог и мостов возле погранпереходов. Работа ведется, есть шаги, которые мы предпримем относительно ведущих к пограничным КПП дорог. Мы сегодня договорились ускорить принятие этих мер", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, после землетрясения в Турции власти государств Южного Кавказа направили туда и спасателей. Так, Грузия направила в Турцию спасателей и технику для помощи в разборе завалов. Азербайджан направил 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении 8 февраля сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим.

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