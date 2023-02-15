Число погибших в Турции граждан Азербайджана достигло 10

15 февраля 2023, 12:14

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Подтверждена также гибель еще одной пожилой гражданки Азербайджана, вместе с ней число погибших граждан страны в результате землетрясения достигло 10. Еще 513 человек эвакуированы из Турции.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений. По данным МИД Азербайджана на 9 февраля, в результате землетрясения погибли четыре гражданки Азербайджана. 14 февраля в турецком городе Малатья были опознаны тела четверых азербайджанских студентов, извлеченных из-под завалов многоэтажного здания, обрушившегося в результате землетрясения.

Молодые люди Самир Гулиев, Шахин Велиев, Хюмам Исмаиллы и Гюндюз Назарзаде учились в Университете Иненю Малатьи и проживали в одном здании, сообщили в дипмиссии.

Кроме того, 14 февраля в зоне бедствия было найдено тело гражданки Азербайджана Годжаевой Лиды Селйман гызы 1950 г.р. Ранее, 10 февраля было найдено тело Гасанзаде Илаха Гусейнага гызы, 1974 года рождения.

В ночь на 16 февраля тела будут доставлены в Баку, отметили в посольстве, добавив, что число подтвержденных жертв землетрясения из числа граждан Азербайджана достигло 10.

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из зоны бедствия, и в частности из провинций и городов Кахраманмараш, Хатай, Адана, Малатья, Адыяман, Газиантеп, Шанлыурфа, Османия, Килис и Диярбакыр, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в МИД Азербайджана. По данным на вечер 14 февраля из зоны землетрясения в Турции эвакуированы были 513 граждан страны.

«Те, кто по каким-либо причинам не намерен эвакуироваться в Азербайджан, для перемещения в безопасные регионы Турции могут обращаться в пункты эвакуации, созданные турецкой жандармерией. Те, кто хочет покинуть зону бедствия на личном транспорте, будут направлены в пункты убежища в городах назначения после того, как они уведомят об этом пункты эвакуации на местах до отбытия», - отметили в МИД Азербайджана.

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