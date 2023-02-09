Выросло число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана

09 февраля 2023, 22:39

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В результате землетрясения в Турции погибли четыре гражданки Азербайджана, из зоны бедствия вывезены около 400 человек, сообщил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 201 гражданин Азербайджана был эвакуирован из зоны землетрясения в Турции. Они были доставлены на автобусах к границе с Грузией сообщили 8 февраля в азербайджанском МИД.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошла серия землетрясений. Из Баку в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения были направлены два самолета с оборудованием для полевого госпиталя и палатками для размещения оставшихся без крыши над головой. 7 февраля стало известно о гибели гражданки Азербайджана Наили Бунтятовой.

8 февраля из турецких городов и регионов Газиантеп, Кахраманмараш, Адана и Хатай в Азербайджан были отправлены 190 граждан Азербайджана и членов их семей, являющихся иностранцами, сообщила вечером 9 февраля пресс-служба МИД Азербайджана.

"После землетрясения из пострадавших от землетрясения регионов Турции на девяти автобусах в Азербайджан были отправлены 395 человек, в том числе 183 находятся уже на территории Азербайджана", - сказано в пресс-релизе ведомства.

Процесс эвакуации продолжается, планируется вывоз автобусами граждан Азербайджана из Газиантепа и Аданы.

По данным на вечер 9 февраля известно о гибели четырех граждан Азербайджана. Помимо Наили Буньятовой, подтверждена гибель 49-летней Рены Мамедовой (Октен), 47-летней Севиндж Мамедовой и 46-летней Лейлы Карлы. "С близкими погибших граждан была установлена связь. Тело Карлы Лейлы Вахид гызы будет похоронено ее семьей в Турции. Принимаются меры по доставке тел трех других граждан в Азербайджан", - указано в сообщении ведомства.

Жители Азербайджана эвакуируются автобусами, решение об их перевозке самолетами еще не принято, пояснил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Эвакуация автобусами быстрее и удобнее. Воздушные транспортные средства порой вынуждены ждать. Могут возникнуть определенные трудности, потому что большинство самолетов – грузовые. К тому же аэропорты не принимают пассажирские самолеты из-за сложившейся ситуации", - привело его слова агентство Haqqin.Az.

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