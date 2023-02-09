Граждане Азербайджана, эвакуироанные из Турции направляются на территорию Грузии. Фото: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3707293.html

09 февраля 2023, 14:05

Сто граждан Азербайджана вернулись на родину из Турции

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Из более двухсот граждан Азербайджана, эвакуированных из Турции на территорию Грузии, около ста прибыли на родину.

Как писал "Кавказский узел", 201 гражданин Азербайджана был эвакуирован из зоны землетрясения в Турции. Они были доставлены на автобусах к границе с Грузией сообщили 8 февраля в азербайджанском МИД.

Около ста граждан Азербайджана, эвакуированных из 12 провинций Турции, где произошло землетрясение, доставлены на родину через территорию Грузии. Они въехали на территорию Азербайджана с погранично-пропускного пункта "Красный Мост". Всего через Грузию из Турции будут эвакуированы 205 граждан Азербайджана, написало агентство АПА поздно вечером 8 февраля.

Напомним, на юго-востоке Турции 6 февраля произошла серия землетрясений. Из Баку в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения были направлены два самолета с оборудованием для полевого госпиталя и палатками для размещения оставшихся без крыши над головой. 7 февраля стало известно о гибели гражданки Азербайджана при землетрясении в Турции, ранеными числились не менее четырех азербайджанских граждан. Власти Азербайджана начали эвакуацию своих граждан из наиболее пострадавших районов.

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Примечание:

"Грузия анонсировала отправку спасателей в Турцию", "Жители Тбилиси потребовали прекратить застройку сейсмоопасной зоны",  "Два землетрясения произошли в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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