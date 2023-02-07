Азербайджан начал эвакуацию граждан из зоны землетрясения в Турции

07 февраля 2023, 20:22

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Гражданка Азербайджана погибла при землетрясении в Турции, власти Азербайджана начали эвакуацию граждан из наиболее пострадавших районов. В Турции работают 420 спасателей МЧС Азербайджана, также в зону бедствия направлены бригады врачей из МЧС и Минобороны.

Как сообщал "Кавказский узел", на юго-востоке Турции 6 февраля произошла серия землетрясений. Из Баку в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения направлены два самолета с оборудованием для полевого госпиталя и палатками для размещения оставшихся без крыши над головой.В результате землетрясения на территории Сирии и Турции погибли как минимум два гражданина Грузии. Ранены не менее четырех граждан Азербайджана.

Эпицентр мощного землетрясения находился на территории турецкой провинции Кахраманмараш около границы с Сирией. За первым толчком последовали более 50 афтершоков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля включительно. По данным на 7 февраля в Турции погибли 3 703 человека, 22 286 получили ранения. В Сирии - 812 погибших, более 1,4 тысячи. пострадали, передало ТАСС.

В посольстве Азербайджана в Анкаре и генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе созданы оперштабы, чтобы установить местонахождение граждан Азербайджана и организовать их эвакуацию на родину, сообщила сегодня пресс-служба МИД Азербайджана.

На основе информации и обращений, поступающей в оперштабы, составляются списки граждан Азербайджана проживающих или временно пребывающих в регионах пострадавших от стихийного бедствия, в том числе Кахраманмараше, Хатае, Адане, Малатье, Газиантепе, Адыямане, Шанлыурфе, Килисе, Османийе, Диярбакире, Элазыге и Мерсине. Лицам, утерявшим паспорта или удостоверения личности выдача документов осуществляется в упрощенном порядке, сказано в пресс-релизе ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

С 15.00 (14.00 мск) начался вывоз азербайджанских граждан в Азербайджан эвакуационными автобусами, которые отправляются с автовокзалов городов Малатья, Газиантеп и Адана. В первую очередь, будут эвакуированы студенты и нуждающиеся в срочной помощи, добавило ведомство.

В результате землетрясения погибла гражданка Азербайджана, сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов. По его словам, 42-летняя Наиля Бунятова погибла в городе Кахраманмараш, сообщило сегодня агентство haqqin.az.

Источник в правительстве Азербайджана сообщил, что 6 февраля не было информации о четырех азербайджанских студентах в Малатье, но к вечеру стало известно, что они были извлечены живыми из-под завалов.

В Турции проживает множество азербайджанцев, часть из них получила турецкое гражданство, сообщил представитель правительства. "В Турции учатся свыше 25 тысяч азербайджанских студентов. Но большинство из них получают образование в Стамбуле, Измире, Анкаре и других крупных городах на западе страны. В пострадавших от землетрясения регионах учились не более нескольких сотен азербайджанских студентов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В наиболее пострадавших от землетрясения районах Турции получают образование около 800 азербайджанских студентов, сообщил сегодня посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов. "В Кахраманмараше получают образование 100 азербайджанских студентов, Хатае – 27, Адыямане – 4, Османие – 35, Диярбакыре – 26, Элазыге – 212, Урфе (Шанлыурфа)– 14, Зонгулдаге -1, Антепе (Газиантеп) – 86, Адане – 169, Килисе – 2, Малатье – 136. Стараемся связаться с каждым из них. Все обращения поступающие в оперативные штабы расследуются", - привело его слова APA.

В спасательно-поисковой операции в Турции с 6 февраля задействованы 420 спасателей из личного состава этого ведомства МЧС Азербайджана. Сегодня азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в городе Кахраманмараш трех людей живыми и тела еще 10 погибших, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС.

Сегодня специальным рейсом в Турцию было доставлено оборудование для разворачивания мобильного полевого госпиталя и 41 человек медперсонала, добавили в ведомстве.

10 военных врачей и восемь медсестер направлены в Турцию, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

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