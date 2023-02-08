Азербайджан эвакуировал из Турции более 200 своих граждан

08 февраля 2023, 12:19

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201 гражданин Азербайджана эвакуирован из зоны землетрясения в Турции, сообщили в азербайджанском МИД.

Как писал "Кавказский узел", на юго-востоке Турции 6 февраля произошла серия землетрясений. Из Баку в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения были направлены два самолета с оборудованием для полевого госпиталя и палатками для размещения оставшихся без крыши над головой. 7 февраля стало известно о гибели гражданки Азербайджана при землетрясении в Турции, ранеными числились не менее четырех азербайджанских граждан. Власти Азербайджана начали эвакуацию своих граждан из наиболее пострадавших районов.

Из зоны землетрясения в Турции уже эвакуирован 201 гражданин Азербайджана. "Эвакуированные доставляются на автобусах к границе с Грузией. Мероприятия по эвакуации продолжаются. Сколько эвакуационных рейсов будет осуществлено в течение дня, зависит от списков", - цитирует сегодня источник в МИД Азербайджана "Интерфакс".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня - новые мощные толчки магнитудой 7,7. В десяти провинциях разрушены тысячи домов. По последним данным, число погибших составило 6 234 человека, ранения и травмы получили 37 011 человек, пишет сегодня со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС РИА "Новости".

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