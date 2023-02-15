Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до девяти

15 февраля 2023, 07:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Под завалами найдены тела четырех студентов из Азербайджана, погибших при землетрясении в Турции. Из зоны землетрясения эвакуированы на родину 513 граждан Азербайджана и их родственников, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых, по данным на 14 февраля, погибли 31 974 человека, более 80 тысяч получили ранения. В Сирии погибли более 4,5 тысячи человек, пострадало более пяти тысяч человек. Среди погибших в Турции числились к 12 февраля пять граждан Грузии и четыре гражданки Азербайджана.

После землетрясения Азербайджан направил в Турцию 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Спасателей для помощи пострадавшим направили также Грузия и Армения. 7 февраля стало известно о спасении из-под завалов в турецком городе Малатья четырех студентов из Азербайджана. Две студентки были доставлены в больницу, а 11 февраля доставлены на родину.

В Малатье под завалами найдены тела четырех азербайджанских студентов университета, чья судьба была неизвестна, сообщает сегодня АПА. Погибшими найдены Шахин Вердиев, Гюндуз Наззаде, Самир Гулиев и Хумам Исмаиллы.

Тело Шахина Вердиева было найдено первым, информацию об этом подтвердил 14 февраля МИД Азербайджана. "В результате поисковых операций, проводимых в городе Малатья, стало известно о гибели гражданина Азербайджана Вердиева Шахина Наиль оглу, 2001 года рождения", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Таким образом, число погибших в результате землетрясения в Турции граждан Азербайджана достигло шести, отмечается в публикации.

Из зоны землетрясения эвакуированы на родину к 14 февраля 513 граждан Азербайджана и их близких родственников, сообщил МИД. "Эвакуация продолжается в Кахраманмаше, Хатае, Адане, Малатье, Адиямане, Газиантепе, Шанлиурфе, Османии, Килисе и Диярбакыре. Вместе с тем, сообщаем нашим гражданам, которые проживают в зоне землетрясения или временно заселились и не намерены эвакуироваться в Азербайджанскую Республику, что в соответствующих провинциях созданы пункты эвакуации для желающих покинуть пострадавшие районы", - говорится в сообщении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.