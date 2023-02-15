15 февраля 2023, 07:24

Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до девяти

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Под завалами найдены тела четырех студентов из Азербайджана, погибших при землетрясении в Турции. Из зоны землетрясения эвакуированы на родину 513 граждан Азербайджана и их родственников, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых, по данным на 14 февраля, погибли 31 974 человека, более 80 тысяч получили ранения. В Сирии погибли более 4,5 тысячи человек, пострадало более пяти тысяч человек. Среди погибших в Турции числились к 12 февраля пять граждан Грузии и четыре гражданки Азербайджана.

После землетрясения Азербайджан направил в Турцию 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Спасателей для помощи пострадавшим направили также Грузия и Армения. 7 февраля стало известно о спасении из-под завалов в турецком городе Малатья четырех студентов из Азербайджана. Две студентки были доставлены в больницу, а 11 февраля доставлены на родину.

В Малатье под завалами найдены тела четырех азербайджанских студентов университета, чья судьба была неизвестна, сообщает сегодня АПА. Погибшими найдены Шахин Вердиев, Гюндуз Наззаде, Самир Гулиев и Хумам Исмаиллы.

Тело Шахина Вердиева было найдено первым, информацию об этом подтвердил 14 февраля МИД Азербайджана. "В результате поисковых операций, проводимых в городе Малатья, стало известно о гибели гражданина Азербайджана Вердиева Шахина Наиль оглу, 2001 года рождения", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Таким образом, число погибших в результате землетрясения в Турции граждан Азербайджана достигло шести, отмечается в публикации.

Из зоны землетрясения эвакуированы на родину к 14 февраля 513 граждан Азербайджана и их близких родственников, сообщил МИД. "Эвакуация продолжается в Кахраманмаше, Хатае, Адане, Малатье, Адиямане, Газиантепе, Шанлиурфе, Османии, Килисе и Диярбакыре. Вместе с тем, сообщаем нашим гражданам, которые проживают в зоне землетрясения или временно заселились и не намерены эвакуироваться в Азербайджанскую Республику, что в соответствующих провинциях созданы пункты эвакуации для желающих покинуть пострадавшие районы", - говорится в сообщении.

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Примечание:

"Более 100 волонтеров из Азербайджана прибыли в Турцию", "Выходцы с Кавказа подключились к сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Турции", "Азербайджанские студенты вынужденно прервали обучение в Турции после землетрясения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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