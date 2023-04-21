Ереванские политологи усомнились в выгодах Армении от КПП на границе с Турцией

21 апреля 2023, 22:50

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В случае установки КПП на границе с Турцией граждане Армении не смогут воспользоваться им, а выгоды от разблокировки сообщения в регионе получат Азербайджан, Россия и Турция, указали Акоп Бадалян и Наира Айрумян, комментируя решение правительства Армении профинансировать проект пункта.

Как писал "Кавказский узел", Армения 12 и 14 февраля направила партии гуманитарной помощи в Турцию через мост Маргара на сухопутной границе, на этом фоне главы МИД двух стран обсудили детали открытия армяно-турецкой границы. Сухопутная граница Армении и Турции была закрыта турецкой стороной еще в 1993 году в связи тем, что Турция поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте. Отправка помощи и спасателей в Турцию говорит о стремлении властей Армении поскорее наладить отношения, сочли армянские политологи.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение о выделение средств на проект строительства таможенного пункта в селе Маргара Армавирской области Армении, следует из трансляции заседания на правительственном YouTube-канале.

Таможенный пункт планируется установить на армяно-турецкой границе. На этом этапе необходимо составить проектно-сметные документы, на что власти выделяют 28 миллионов 291 тысячу драмов (около 73 тысяч долларов США).

КПП на армяно-турецкой границе будет предназначено для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, полагает политический обозреватель Акоп Бадалян. По его мнению, полноценного открытия армяно-турецкой границы Бадалян, как он отметил, на этом этапе пока не рассматривает.

При этом он не уверен, что даже для третьих стран договоренности об открытии границы претворятся в жизнь после установления КПП. "Я думаю, Армения со своей стороны предпринимает свои шаги для того, чтобы показать свой настрой к действенным шагам. Проблема тут не столько между Арменией и Турцией, сколько в этих же третьих странах, которые заинтересованы в открытии границы. Открытие данного участка границы, очевидно, будет связано с общей разблокировкой коммуникаций (дороги Азербайджана и дорога, связывающая Азербайджан через Армению с Нахичеваном). Потому что без общей разблокировки коммуникаций открытие армяно-турецкой границы для третьих стран - всего лишь декоративный шаг. Эта граница может приобрести политический вес, если станет частью общего логистического пути. Поэтому все зависит от того, к каким договоренностям могут прийти уже с Азербайджаном", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бадалян.

В сентябре 2022 года армянские политологи заявили, что Азербайджан не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, так как ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. В свою очередь аналитики в Баку заявили, что власти Азербайджана настаивают на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об открытии трех КПП на армяно-азербайджанской границе, добавив, что ждет реакции Баку на это предложение. Азербайджан продолжает настаивать на открытии экстерриториального коридора с Нахичеванской автономной республикой, иные предложения его не интересуют, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Он считает, что в открытии границы заинтересована Россия, так как она нуждается в коммуникации с Турцией и хочет создать как можно больше больше путей сообщения. Пункт пропуска между Россией и Грузией "Верхний Ларс" не может обеспечить поток того объема товаров, который имеется на данный момент, а объемы, скорее всего, планируют увеличить, отметил Бадалян.

По его словам, в разблокировке коммуникаций заинтересованы и США, однако, по его мнению, Россия и США могут иметь разные представления относительно этих путей сообщения, и это один из фрагментов борьбы России и Запада за влияние в регионе.

Бадалян полагает, что если контроль на армяно-турецкой границе отведен российской стороне, то, возможно, что и на новой КПП в случае его установки будет контроль ФСБ, возможно, совместно с армянской стороной. Армения, по его мнению, пытается воспользоваться ситуацией для нормализации отношений с Турцией до такой степени, чтобы вопросы безопасности страны стали управляемы, с учетом того, что Турция имеет сильное влияние на поведение и политику Азербайджана.

Открытие армяно-турецкой границы, по мнению редактора русской версии Lragir.am, политического обозревателя Наиры Айрумян, может быть оправдано и обосновано вероятным открытием дороги, которая должна связать находящиеся под контролем Азербайджана территории Нагорного Карабаха с Турцией. И сейчас, по ее мнению, ведутся переговоры о том, будет ли открыт КПП на границе Армении с находящимися под контролем Азербайджана территориями. "У Ирана и Грузии есть общая граница с Турцией, поэтому тут речь идет об Азербайджане и о тех странах, которые через Азербайджан смогут через территорию Армении выйти к турецкой границе", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

Открытие этих коммуникаций выгодно, прежде всего, Азербайджану, Турции и России, потому что именно они будут пользоваться этой дорогой. Все остальные не имеют никакой необходимости в этой дороге. Не будет пользоваться этой дорогой и сама Армения, через которую пройдет собственно дорога, потому что, по договоренности, она открывается только для граждан третьих стран.

"Армения тут решает только один вопрос: будут ли на границах Армении армянские таможенные пункты. Армения может получить КПП на армяно-турецкой границе в случае, если на ее границе с <находящимися под контролем Азербайджана>территориями будет установлен азербайджанский КПП. В этом случае Армения, вполне возможно, будет получать какие-то мизерные таможенные пошлины. Но если на новом КПП, который хотят установить, будут пограничники ФСБ России, то Армения даже не будет знать, что по этой своей дороге перевозят", - отметила Наира Айрумян, добавив, что склоняется к тому, что контрольный пункт будет для ФСБ.

, 18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении официально признать Карабах частью Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в тот же день в парламенте, что Армения на основе договоренностей, достигнутых в Праге и Сочи, готова признать территориальную целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. Мир в регионе возможен, если будет четко зафиксировано признание принадлежности Армении территории площадью 29,8 тысячи квадратных километров - территории Советской Армении, в рамках которой Армения обрела независимость в 1991 году - и отказ Армении от территориальных претензий к другим странам, добавил Пашинян, пояснив, что речь идет о Турции и Азербайджане. Отказ Армении от территориальных претензий к Турции и Азербайджану выглядит готовностью признать Карсский договор 1921 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

16 марта 1921 года в Москве представители Турции и РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции и СССР. Таким образом, Западная Армения (Карсская область, Сурмалинские провинции и гора Арарат) отошла Турции, а Нахичевань отдали под протекторат Советскому Азербайджану. В том же году на основе этого соглашения правительство Армении под давлением России подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. Добрососедские отношения между Арменией и Турцией возможны, если Турция признает геноцид армян и согласится возместить ущерб, причиненный по Карсскому договору, заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян.

10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений между странами. Однако в 2015 году президент Армении Серж Саргсян отозвал из парламента страны эти протоколы. 1 марта 2018 года он заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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