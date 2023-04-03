Степанакерт призвал Совбез ООН защитить жителей Нагорного Карабаха

03 апреля 2023, 03:48

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Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха в годовщину апрельской войны 2016 года обратилось к Совбезу ООН с требованием предотвратить оккупационную политику Азербайджана. Карабахские армяне имеют право на самооборону, заявили общественные деятели, которые потребовали присутствия в регионе войск всех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 апреля 2016 года ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась. Здесь начались бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля в полдень стороны конфликта заявили о перемирии.

2 апреля руководство Нагорного Карабаха и представители общественных организаций возложили цветы и венки в Степанакертском мемориальном комплексе, почтив память погибших в ходе апрельской войны 2016 года, сообщил Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха.

«2 апреля в Степанакертском мемориальном комплексе президент Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян почтил память погибших в ходе войны, развязанной Азербайджаном в апреле 2016 года против Республики Арцах (Нагорный Карабах)», - сообщило главное информационное управление аппарата президента Нагорного Карабаха. Также отмечается, что Арутюняна сопровождали «предводитель Арцахской епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян, высокопоставленные должностные лица Республики Арцах (Нагорный Карабах), представители командного состава Армии обороны, общественность».

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха в годовщину апрельской войны 2016 года опубликовал заявление, в котором отмечается, что «продолжающиеся противоправные действия Азербайджана против народа Арцаха (Нагорного Карабаха) со всей очевидностью свидетельствуют, что власти этой страны не намерены выполнять свои международные обязательства и проводят последовательную политику деарменизации и оккупации Арцаха (Нагорного Карабаха)».

Ведомство призвал Совбез ООН «предотвратить геноцидальную политику Азербайджана в отношении народа Арцаха (Нагорного Карабаха)». «Еще раз призываем международное сообщество, и в первую очередь - Совет Безопасности ООН, предпринять незамедлительные и действенные шаги для предотвращения проводимой Азербайджаном в отношении народа Арцаха (Нагорного Карабаха) политики этнических чисток и геноцида и, до достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта, внедрить механизмы и гарантии, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность в Арцахе (Нагорном Карабахе). В этом контексте подчеркиваем важность международного признания реализованного народом Арцаха (Нагорного Карабаха) права на самоопределение, что является необходимой предпосылкой для обеспечения его прав, безопасности и мирного развития», - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.

Активист карабахского движения, член Общественного совета Нагорного Карабаха Гагик Аванесян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что «необходимо, чтобы в Арцахе (Нагорном Карабахе) присутствовали войска всех стран сопредседателей МГ ОБСЕ».

«Помимо укрепления самообороны мы должны развивать и политические процессы <...> необходимо проявлять активность на всех международных площадках и использовать имеющиеся ресурсы, чтобы вывести арцахскую проблему на международный уровень, и не допустить, чтобы нас отрывали от политических платформ», - также заявил он.

Председатель карабахского НПО «Единая Армения» Артур Григорян считает, что «Арцах (Нагорный Карабах) должен использовать все возможности для требования и защиты своих прав». «Не следует забывать о своем праве на самооборону <...> и продолжать обращаться с требованием, чтоб в регионе присутствовали международные миротворческие силы», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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