Зоозащитники призвали власти Кубани к гуманным решениям проблемы бездомных животных

23 апреля 2023, 19:52

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Более 150 человек из разных городов Кубани подписали призыв к властям края не допустить ужесточения законов об отношении к бездомным животным. Для решения проблемы следует пересмотреть условия конкурсов на отлов животных, организовать их стерилизацию и усилить контроль за владельцами домашних собак и кошек, указали зоозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля в Краснодаре более 130 человек, в том числе жители Сочи, Горячего Ключа и нескольких станиц Кубани, приняли участие в пикете против запрета на кормление бездомных кошек и собак и содержание их вне приютов.

По словам директора реготделения "Альянса защитников животных" Елены Наседкиной, протест вызвало постановление губернатора Вениамина Кондратьева № 149 от 23 марта "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Речь, в частности, идет о запрете на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, который вводится с 1 сентября, и запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов - то есть картонных коробок для кошек и будок для собак. Также запрещается прикорм любых безнадзорных животных и их сокрытие от органов местного самоуправления. Постановление будет действовать до 1 сентября 2029 года, сообщил "Коммерсант".

Резолюцию пикета подписали 159 человек

Участники пикета подписали и направили властям края свою резолюцию, в которой призвали «всех ответственных за просчёты по отношению к бездомным животным лиц изменить свою стратегию и улучшить качество работы в сторону гуманизма».

В тексте резолюции, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", активисты обвинили власти края и СМИ в недостоверной информации об опасности бездомных животных и необходимости их ликвидации. По мнению авторов обращения, это отражается "на всем обществе" и стимулирует жестокое обращение с животными.

Резолюцию подписали 159 человек. Активисты отправили резолюцию губернатору, руководителю Департамента ветеринарии и министру природных ресурсов Краснодарского края, в надежде на то, что в обществе не будет распространяться жестокое обращение с животными.

Власти не разрешили провести пикет в людном месте

Сбор подписей под петицией продолжается на улицах городов и сел Кубани, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» организатор пикета, зоозащитница из Горячего Ключа Валентина Шостак.

По ее мнению, в провластных СМИ идет пропаганда жестокого обращения с животными, запрещенного статьей 245 УК РФ. "Количество преступлений против животных растет, что нельзя не связать с этой пропагандой. Однако, наказаний за жестокое обращение с животными по статье 245 УК РФ мы не видим. В Краснодарском крае приговоры, вынесенные живодерам, очень мягкие, и их можно пересчитать по пальцам. Более того они не становятся достоянием гласности", - высказала мнение зоозащитница.

Власти не разрешили провести пикет в многолюдном месте, отметила Валентина Шостак. "Я считаю, что заявленный мной пикет власти тоже пытались замолчать, поэтому вместо предложенного мной варианта - провести пикет на 200 человек в Краснодаре в многолюдном месте, в парке культуры и отдыха Чистяковая роща - поступил ответ от директора департамента внутренней политики администрации Краснодара Станислава Харьковского, что якобы в этот день данная площадка кем-то занята и нам предлагается провести пикетирование в сельской зоне", - рассказала организатор пикета, показав корреспонденту "Кавказского узла" свою заявку на пикет и ответ главы департамента.

Поэтому, по ее словам, вместо заявленных 200 человек на разрешенную площадку пикетирования приехали только 159. "Остальные нас просто не нашли или не нашли возможности вести поиски этого места. Не говоря уже о гражданах, ради которых этот пикет проводился и которые могли и должны были нас услышать и увидеть с плакатами", - сказала Шостак.

Активисты сочли постановление Кондратьева "запретом на милосердие"

Уполномоченная на проведение распорядительных функций пикета лидер реготделения "Альянса защитников животных" Елена Наседкина сообщила, что в течение всех 10 лет существования организации ее члены пытаются донести до чиновников всех уровней важность и необходимость гуманного отношения к бездомным животным и предлагают конкретные меры по реализации уже принятых законов.

"Зоозащитники решили провести пикетирование, потому что было принято постановление губернатора № 149, которое люди уже назвали «запретом на милосердие» и восприняли крайне остро. И отчасти наш пикет был посвящён тому, чтобы сделать видимым это острое недовольство граждан, в том числе попытку внести изменения в федеральный закон 498 «Об ответственном отношении к животным»", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Представители регионов начали присылать в Госдуму свои предложения по изменению закона «Об ответственном обращении с животными» после того, как стая бродячих собак в Забайкалье насмерть загрызла ребенка. 24 января 2022 года в думе была создана рабочая группа для разработки поправок в этот закон, сообщили 7 февраля 2022 года "Ведомости".

Зоозащитники воспринимают попытки федеральных и региональных властей ввести "запреты на жизнь бездомных животных" как запрет на волонтёрскую деятельность и на проявления милосердия людей к бездомным собакам и кошкам, пояснила Елена Наседкина.

"Все эти запреты на милосердие люди Краснодарского края восприняли крайне негативно. Согласно опросу ВЦИОМ, 71% россиян испытывают сочувствие к бездомным животным - именно поэтому большинству жителей нашего региона тяжело наблюдать за тем, как неэффективно ведётся работа по обращению с животными без владельцев в крае", - сказала она.

Большинство россиян относятся к бездомным животным с сочувствием (71%), в большей степени женщины (75% против 67% среди мужчин), люди старшего возраста (75%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (79%). Тревогу испытывают 12% опрошенных, безразличны к проблеме 7% (11% мужчин и 3% женщин), а 6% признались, что бездомные животные вызывают у них страх, говорится в результата опроса россиян ко Всемирному дню бездомных животных, размещенному на сайте ВЦИОМ 19 августа 2022 года.

По мнению зоозащитницы, постановление губернатора нарушает базовые нравственные ценности. "Когда ты должен пройти мимо голодного, ты должен пройти мимо умирающего, а там же предусмотрен запрет на любые милосердные действия по спасению беззащитного животного, таких как обустройство мест содержания животных вне приютов. То есть под запрет попали кошачьи домики, собачьи будки, которые люди организовывают при разных СНТ-товариществах. И даже обычная картонная коробка, в которой животное могло бы укрыться от непогоды, теперь фактически является нелегальной, запрещённой", - сказала она.

Зоозащитники предлагают отказ от электронных аукционов в пользу открытых конкурсов

Активисты планируют делать "все возможное, чтобы это постановление не вступило в силу с 1 сентября", отметила Елена Наседкина. "Помимо этого, люди вышли также против таких проблем, как недобросовестные поставщики услуг по отлову собак в Краснодарском крае. То есть у нас есть официальная сумма субвенций 1 , которая выделяется из федерального бюджета. Она составляет 12 535 рублей 25 копеек на одну собаку. При этом у нас тендеры выигрывают поставщики суммой по 4500 за одну собаку, то есть это в три раза меньше, чем предполагается федеральным бюджетом, который далеко не самый щедрый. Что можно сделать за 4500 рублей? О каком качестве услуг и о предоставлении их вообще идёт речь? То есть потом мы получаем якобы стерилизованных собак, которые на самом деле продолжают рожать щенков, которые якобы вакцинированы, но все это только на бумаге, и так далее", - рассказала она.

Зоозащитники не просто критикуют, но и предлагают, в частности, вести новую форму определения подрядчика по отлову животных, подчеркнула Елена Наседкина. "Сейчас это электронный аукцион. Это когда выигрывает тот, кто даёт наименьшую цену. Сегодня соискатели подряда дают 4000 рублей, а завтра они возьмутся за подряд за тысячу рублей и выиграют его совершенно легально, хотя за эту цену ничего сделать нельзя, кроме как просто обмануть общество и положить ее в карман. И никаких антидемпинговых мер у нас не принимаются муниципалитетами. Мы предлагаем заменить электронный аукцион на открытый конкурс, когда подрядчик выбирается по системе баллов не только за выгодные цены, но и за наличие реального приюта, за соответствие этого приюта ветеринарным нормам и правилам, за наличие квалифицированного ветеринара, деловую репутацию, количество уже заключенных, контрактов", - поделилась зоозащитница.

Маловероятно, что «открытый конкурс» сделает систему идеальной, но "хотя бы часть недобросовестных поставщиков услуг с этого рынка он уберёт", добавила она.

Активисты указали на необходимость контроля за владельцами домашних животных

Кроме того, активисты считают проблемой "фактически сплошное имитирование" исполнения в Краснодарском крае федерального закона № 498 об ответственном отношении к животным.

"Видимость исполнения закона есть - это отлов. А вот стерилизации, вакцинации, выпуска животных обратно в среду обитания нет. Образно говоря, сейчас власти занимаются тем, что «вычерпывают воду, в то время как у нас всё хлещет из трубы». Пока мы не перекроем поток поступления животных на улицу, ничего не поможет. Почему об этом молчит власть? И об этом не знают даже многие зооволонтеры. То есть пока не будет обязательной стерилизации домашних животных их владельцами и чипирования домашних животных, мы не решим проблему сокращения популяции бездомных животных. Просто необходимо усилить контроль за владельцами домашних животных", - сказала Наседкина.

По ее словам, ей как директору зоозащитной организации звонят каждый день с сообщениями о том, что "на мусорке щенки" или котята. "Нужен закон именно на эту тему: обязательной стерилизации, нормы и правила о запрете и о штрафе за самовыгул собак в КоАП РФ, наказание за выбрасывание домашних животных и их приплода", - указала она.

Наседкина отметила, что "Альянсу защитников животных" 29 апреля будет 10 лет, а краснодарское отделение было создано в декабре 2017 года. "Альянс инициирует различные кампании в защиту животных, а не только собак и кошек. Сельскохозяйственные животные это тоже часть нашей работы. Например, проект «Распахнутые крылья» в защиту кур, и мы надеемся добиться бесклеточного содержания кур. Потому что то, как они содержатся сейчас, это просто неприемлемо", - сказала она.

Активисты не рассчитывают на то, что губернатор "сейчас пойдёт и отменит 149-е постановление", добавила Елена Наседкина. "Но мы как минимум сделали недовольство граждан видимым. То есть этот запрет на милосердие касается не только всех нас, но и самого губернатора и всех, от кого зависит решение этих вопросов. А в дальнейшем мы намерены предпринимать различные действия, чтобы не допустить подписания губернаторам этого постановления, и если оно будет принято, мы намерены оспаривать его в суде", - сказала она.

"Если общество узнает правду о действиях властей по отношению к животным, оно проснется", - высказала мнение Елена Бочарникова, приехавшая на пикет из Сочи. Женщина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что поводом для участия в пикете ее и еще двух человек стало не только постановление губернатора, но и "непримиримая гражданская позиция" по отношению к легализации умерщвления животных, а так же информация о событиях в астраханском приюте для животных.

"Жестокость начинается с животных и затем переносится на людей. Мы обязаны пресекать эти проявления в нашем обществе и напоминать властям о их роли в обществе. К великому сожалению, вместо распространения данной информации и проведения публичного мероприятия в многолюдном месте нас отправили пикетировать в сквер, где совершенно нет людей. Как я понимаю, чиновники таким образом «убили двух зайцев»: сделали так, чтобы о пикете, а значит, о ситуации в крае и в стране, никто не узнал, а также себе поставили галочку о том, что «общественную акцию согласовали». Но наша задача зоозащитников, чтобы как можно больше людей узнавали о коррупции в решении вопросов уменьшения популяции бездомных животных", - сказала Елена Бочарникова.

По словам зоозащитницы, перед пикетом она была на сходе граждан, где чиновник публично призывал к утилизации бездомных животных. "Я взяла слово. Напомнила присутствующим гражданам и чиновникам, что такие призывы противоречат действующему закону № 498, а также статье 245 УК РФ - жестокое отношение с животными. Не знаю, услышали ли меня присутствующие, но хотелось бы вы это верить", - сказала она.

Напомним, жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных.

После этого астраханцы провели несколько митингов, на которых потребовали отменить запрет на умерщвление бездомных собак. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. В частности их участники потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными". Депутаты думы Астраханской области 20 апреля приняли решение направить в Совет Федерации и правительству России обращение с просьбой разрешить умерщвлять бездомных собак.

В обращении говорится, что численность бездомных собак в Астраханской области неуклонно растет, что они сбиваются в стаи, а отлов с последующим чипированием и возвращением в места прежнего обитания оказался неэффективным. Как следствие возросла угроза нападения собак на людей, за последние два года число людей, на которых напали бездомные животные, возросло с 4205 до 5692 человек

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