Кубанские зоозащитники провели пикет против запрета кормить бездомных животных

23 апреля 2023, 03:45

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Более 130 зоозащитников провели пикет в Краснодаре против нескольких пунктов постановления главы Кубани о порядке обращения с безнадзорными животными. Возмущение вызвали запрет на кормление бездомных кошек и собак и оборудование для них мест содержания вне приютов.

Краснодарские зоозащитники провели 22 апреля пикет в сквере Кленовом первого отделения Учхоза Кубань.

По словам директора регионального отделения "Альянса защитников животных" Елены Наседкиной, протест вызвало постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева №149 от 23 марта "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Речь, в частности, идет о запрете на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, который вводится с 1 сентября, и запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов - то есть картонных коробок для кошек и будок для собак. Также запрещается прикорм любых безнадзорных животных и их сокрытие от органов местного самоуправления. Постановление будет действовать до 1 сентября 2029 года, пишет "Коммерсант".

По данным организаторов, участие в акции приняли 133 человека, в том числе жители Сочи, Горячего Ключа и нескольких станиц. Полиция не препятствовала проведению пикета.

По словам Наседкиной, работа "по обращению с животными без владельцев" на Кубани ведется неэффективно. "В регионе накопилось множество претензий, адресованных краевой администрации, муниципалитетам, органами правопорядка и СМИ. В частности, речь идет об отсутствии мер по предотвращению пополнения популяции уличных животных - обязательная стерилизация и чипирование владельческих животных, отсутствие административного наказания граждан за намеренное выбрасывание животных и самовыгул", - приводит ее слова издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 апреля жители Краснодарского края пожаловались в Следком России на то, что чиновники не принимают мер по борьбе с бродячими собаками, несмотря на неоднократные нападения на людей. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить по данной жалобе уголовное дело.

"Кавказский узел" также писал, что жители другого региона юга России – Астраханской области, провели за последний месяц серию акций протеста, на которых потребовали отменить запрет на умерщвление бродячих собак. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. Поводом для митингов послужили неоднократные нападения бездомных животных на людей. В частности, 27 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате их нападения.

Проблема с бездомными животными длительное время остается актуальной и в республиках Северного Кавказа. Так, 19 февраля 2017 года в Махачкале было найдено тело девятилетней школьницы, которая, по версии следствия, умерла в результате нападения собак. Позже мать школьницы подала в суд на местную администрацию.

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