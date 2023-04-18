Жители Кубани добились реакции Бастрыкина на проблему с бродячими собаками

18 апреля 2023, 09:24

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей Краснодарского края, что чиновники не принимают мер для борьбы с бродячими собаками, несмотря на неоднократные нападения на людей.

Жители Краснодарского края обратились с жалобами в Следком, что чиновники не принимают мер по борьбе с бродячими животными. После этого председатель Следкома Александр Бастрыкин дал поручение проверить изложенные факты.

Жители Кубани пожаловались, что бродячие собаки нападают на взрослых и детей, и что с начала текущего года уже покусали не менее 11 человек, передал 17 апреля "Блокнот Анапа" со ссылкой на пресс-службу Следкома.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о его результатах", – привели "Кубанские новости" сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее жительница Приморско-Ахтарского района подала в суд на администрацию после нападения бродячих собак на ее шестилетнюю дочь. Суд встал на ее сторону и обязал власти выплатить ей компенсацию в 50 тысяч рублей. Кроме того, ранее в санатории "АкваЛоо" собаки загрызли девочку-шахматистку. В феврале суд взыскал с санатория пять миллионов рублей моральной компенсации, отметил "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что жители другого региона юга России – Астраханской области, провели за последний месяц серию акций протеста, на которых потребовали отменить запрет на умерщвление бродячих собак. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. Поводом для митингов послужили неоднократные нападения бездомных животных на людей. В частности, 27 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате их нападения.

Проблема с бездомными животными длительное время остается актуальной и в республиках Северного Кавказа. Так, 19 февраля 2017 года в Махачкале было найдено тело девятилетней школьницы, которая, по версии следствия, умерла в результате нападения собак. Позже мать школьницы подала в суд на местную администрацию.

В октябре 2022 года блогер Расул Асад и "Монитор ЖКХ" отметили, что проблема безнадзорных собак остается актуальной в Каспийске и Махачкале, и что власти не решают ее.

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