Жители Дагестана потребовали решить проблему с бродячими собаками

28 октября 2022, 11:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проблема безнадзорных собак остается актуальной в Каспийске и Махачкале, а власти не решают ее, указали блогер Расул Асад и "Монитор ЖКХ". Стаи агрессивных собак наблюдаются и в других городах Дагестана, сообщили пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", еще в ноябре 2020 года активисты общественного движения "Каспийск – наш город" назвали проблему бродячих собак в числе задач, которые следует решить городским властям. В Каспийске отловом безнадзорных животных занимается МБУ "Зелёный город", сотрудники которого в среднем отлавливают 16 собак в день, их вакцинируют, стерилизуют и отвозят в Махачкалу, сообщила мэрия, отметив, что муниципального приюта для безнадзорных животных в Каспийске нет. Бродячие собаки сбиваются в стаи и создают угрозу прохожим, указали тогда горожане.

На проблему с безнадзорными собаками в Каспийске обратил внимание блогер Расул (Асад) Маазов. "Раньше часто читал о проблеме собак в Каспийске, которые ходят стаями. Нахожусь в Каспийске. Оказалось, что и вправду такая проблема актуальна", - написал он поздно вечером 27 октября в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

Ссылку на пост блогера опубликовал сегодня ночью правозащитный проект "Монитор пациента и ЖКХ". "Не только в Каспийске. В Махачкале тоже, особенно на окраинах. Ходят стаями, бросаются на прохожих, под машины. А ведь кто-то получает зарплату за их отлов и стерилизацию", - указали правозащитники.

По состоянию на 11.00 мск, под публикацией Расула Асада нет комментариев, а под публикацией "Монитора пациента и ЖКХ" размещено девять комментариев. Авторы некоторых из них указали, что не решенная властями проблема актуальна и в других городах Дагестана.

"В Буйнакске тоже очень много агрессивных собак, на днях на двух женщин очень сильно лаяли собаки. Прохожие мужчины их отогнали, племяница каждый раз в слезах ходит в школу из-за страха от собак, тоже лают бегают. Вроде бы 21 век и город, а как будто на хуторе живём", - пожаловалась, в частности, Акаева Амина.

"В Хасавюрте тоже самое. Вчера соседки сын вечером возвращался с тренировок, встретил стаю собак. Убегая от них, упал и повредил себе колено и руки", - сообщил МММАИ. "В Махачкале в центре города, в районе "Туриста" каждую ночь лают собаки, шум пробивается через закрытые окна. Всю ночь лай собак. Кто-то же получает деньги за работу, которую не делает", - написал imran_sky.

"Куда надо обращаться по поводу бродячих собак?" – поинтересовался Cube Cube, не получив к 11.00 мск ответа на свой вопрос. "До несчастных животных у администрации руки не дойдут, они даже людям помочь не могут, что уж говорить о собаках", - выразил мнение пользователь с ником, состоящим из смайликов. Пользователь не уточнил, администрацию какого муниципалитета имеет в виду.

Авторы двух комментариев высказали мнение, что к проблеме причастны сами горожане. "Если наш народ начнет гуманнее относиться к животным, никто кидаться и кусать не будет. Эти животные голодают, и их постоянно бьют камнями и палками гоняют, вот и их агрессия", - написала Marzhana.

"Если наш народ, когда заводят животное, относились бы ответственно (не про всех, но большое количество), если бы стерилизовали своих домашних питомцев, то столько собак не было бы. Наигравшись, выбрасывают", - предположила Заира.

Проблема бродячих собак в городах Дагестана годами остается нерешенной

"Кавказский узел" не может проверить утверждения о фактах, изложенные пользователями Telegram, однако ранее неоднократно писал о проблеме безнадзорных животных в городах Дагестана. Так, в феврале 2022 года стало известно, что на улице в Кизилюрте были жестоко убиты шесть собак. Мэрия тогда отчиталась о передаче следователям материалов для проверки. Часть пользователей соцсетей призвали сурово наказать виновных, другие назвали причиной случившегося бездействие властей, позволивших расплодиться в городе стаям бродячих собак.

В мае 2017 года, по данным зоозащитников, в Каспийске было убито не менее пяти собак. Представители местной зоозащитной организации "Эколайф" обратились в полицию с требованием привлечь к ответственности причастных к отстрелу собак.

При этом активисты, пытающиеся организовать приюты для животных, сталкивались с проблемами. Так, представители зоозащитных организаций Дагестана в июне 2021 года рассказали "Кавказскому узлу" о сложной ситуации с бродячими собаками в городах республики. В Дагестане нужен приют для бездомных животных, но активист, пытающийся его построить, сталкивается с земельными проблемами и недостатком финансирования, указали они. В республике необходимо проводить бесплатную стерилизацию безнадзорных животных, считают зоозащитники.

В ноябре 2021 года зоозащитница Асият Газибегова пожаловалась мэру Каспийска, что ее лишают участка, на котором находится частный приют для собак. После обращения к мэру и публикаций в новостных пабликах к зоозащитнице приехала делегация чиновников, которые пообещали не трогать приют.

Резонанс в республике вызвала смерть девятилетней школьницы в результате нападения собак в феврале 2017 года в Махачкале. 22 февраля того же года мэрия Махачкалы сообщила о строительстве приюта для собак на базе заброшенной фермы. Питомник был открыт 1 марта, но к декабрю 2017 года в Махачкале оставались около 7,5 тысячи безнадзорных собак. После инцидента с девочкой жители Дагестана начали сообщать о массовом отстреле собак в республике, однако полиция не подтвердила эти сведения.

16 февраля 2018 года в Махачкале был найден мертвым потерявшийся четырехлетний ребено. По версии МВД, его загрызли бродячие собаки. Власти города признали неспособность решить проблему безнадзорных животных.

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