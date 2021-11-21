Зоозащитница из Каспийска добилась реакции властей на проблемы приюта для собак

21 ноября 2021, 05:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

К главе Каспийска Борису Гонцову обратилась зоозащитница Асият Газибегова, которая рассказала, что ее лишают участка, на котором находится частный приют для собак. После обращения к главе и публикаций в новостных пабликах приехала делегация чиновников, которые пообещали не трогать приют и предложили сотрудничество.

Дагестанская зоозащитница Асият Газибегова обратилась к властям Каспийска с просьбой помочь сохранить приют для бездомных животных.

По словам Газибеговой, приют был создан в 2018 году на окраине города без какого-либо участия властей. Сейчас в нем находится более 90 собак, многие - с травмами. Однако недавно, отметила зоозащитница, у нее потребовали освободить территорию, пишет РИА "Новости".

Газибегова на своей странице в Instagram обратилась с просьбой о помощи к главе Каспийска Борису Гонцову. "В феврале 2018 году в Махачкале и Каспийске прошли массовые стихийные отстрелы бездомных собак. Резонанс у той истории был большой, и власти на нее отреагировали. Для регуляции численности безнадзорных животных в Махачкале был создан пункт стерилизации - МУП "Питомец". А в Каспийске представители городской администрации связались с участниками инициативной группы, занимавшейся в частном порядке лечением и пристройством животных, в состав которой входила и я", - написала Газибегова.

По ее словам, членов инициативной группы привезли в поселок Кирпичный "и показали в поле, по дороге, ведущей на городскую свалку, абсолютно пустой земельный участок, на котором предложили совместно создать приют для бесхозных собак Каспийска".

"Нам обещали организованную поддержку, финансирование и всяческое содействие. Но ничего из обещанного мы не получили. Более того, когда мы, понемногу начав обустраиваться, попросили документальное подтверждение решения мэрии об организации приюта, нам сообщили, что тем самым участком, оказывается, владеет не город, а частное лицо на правах долгосрочной аренды, поэтому постановление так и не было подписано", - отметила зоозащитница.

После этого, сообщила Газибегова, всякие контакты с властями по поводу приюта прекратились, а владелец участка был не против работы приюта и "дал согласие на содержание собак". За это время, отметила зоозащитница, исключительно силами зоозащитников участок был огорожен забором, проведены коммуникации, установлены камеры видеонаблюдения, построены вольеры и утепленные будки. "Представители ветеринарного комитета республики недавно посещали мой приют и отметили хорошие условия содержания и удовлетворительное состояние собак", - отметила Газибегова.

"Мне сообщили, что кадастровая карта недавно была скорректирована, и на участке, где уже живут мои собаки, решено организовать муниципальный приют. Почему именно там, где все более-менее обустроено, надо это делать? Кругом достаточно места, вокруг приюта огромный пустырь. На самом деле в постановлении указан лишь номер кадастрового квартала, то есть нет никакой необходимости создавать МУП именно там, где находимся мы", - отметила зоозащитница.

Она попросила Гонцова "не допустить вопиющей несправедливости и позволить при личной встрече донести свои аргументы".

Публикация Газибеговой, по данным на 05.00 мск сегодня, 21 ноября, набрала 2076 отметок "нравится" и 968 комментариев.

Сегодня, 21 ноября, зоозащитница опубликовала новое сообщение. По ее словам, 20 ноября в приют приехали заместитель главы Каспийска Рамзан Халилов, начальник управления ЖКХ Мурад Нухкадиев и руководитель МБУ "Зеленый город" Асеф Пирсаидов. "Конфликтные вопросы были решены, мне пообещали оставить неприкосновенными загон и собак, а пункт передержки будут строить по соседству", - написала Газибегова.

В репортаже местного телевидения "КТВ" говорится о том, что публикация Газибеговой и видеоролик о проблемах приюта "моментально стали публиковать у себя на страницах новостные паблики республиканского и всероссийского масштаба".

"Руководство города пояснило, что никаких подобных действий предпринимать не планирует", - утверждает автор репортажа.

Асият Газибегова на видео сообщила, что после беседы с чиновниками "собаки остаются на месте". "Ну, а дальше мы уже будем решать вопрос о земельном участке", - сказала она.

"Со стороны МБУ "Зеленый город" Газибеговой было предложено сотрудничество с городом в вопросах отлова и содержания безнадзорных животных", - говорится в репортаже.

По словам директора МБУ "Зеленый город" Асефа Пирсаидова, было принято решение, что "где-нибудь поблизости, если выделят землю, построить свой питомник". "Предлагаем Асият тоже с нами сотрудничать, оказать нам помощь, потому что у нее большой опыт в этом деле. Если мы придем к общему мнению, мы, думаю, будем даже совместно работать", - сказал Пирсаидов.

Публикация Газибеговой, по данным на 05.00 мск сегодня, 21 ноября, набрала 302 просмотра и 33 комментария, главным образом со словами поддержки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2017 года, по данным зоозащитников, в Каспийске было убито не менее пяти собак. Представители местной зоозащитной организации "Эколайф" обратились в полицию с требованием привлечь к ответственности причастных к отстрелу собак.