Жители Каспийска призвали чиновников решить проблему с бродячими собаками

25 апреля 2021, 13:57

Бродячие собаки сбиваются в стаи и создают угрозу прохожим на многих улицах Каспийска, указали горожане в ответ на обещание мэрии отловить безнадзорных собак во дворе одного из домов.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября 2020 года мэрию Каспийска возглавил генерал-майор Росгвардии Борис Гонцов. В числе задач, которые предстоит решать новому мэру, активисты общественного движения "Каспийск – наш город" назвали и проблему бродячих собак.

Любительская видеозапись, иллюстрирующая проблему безнадзорных собак, размещена поздно вечером 24 апреля на странице администрации Каспийска в Instagram. На кадрах видна стая из четырех собак около контейнерной площадки во дворе многоэтажного дома. Дети, играющие в этом дворе на детской площадке, бросают в сторону животных мелкие предметы, а затем убегают по двору от преследующих их собак.

На видео стоит пометка "Kaspiysk.24". Instagram-паблик с таким названием доступен лишь подписчикам, по состоянию на 13.55 мск на него подписаны 21,1 тысячи пользователей. Паблик позиционируется как "блог о жизни города".

"По данной публикации была незамедлительная реакция, завтра (25 апреля) специалисты МУП "Питомец" совместно с МБУ "Зелёный город" приедут вне графика в 07:00 и заберут данных бродячих животных", - прокомментировала пресс-служба администрации города опубликованную видеозапись.

В Каспийске отловом безнадзорных животных занимается МБУ "Зелёный город", сотрудники которого в среднем отлавливают 16 собак в день, отмечается в сообщении. "Их вакцинируют, стерилизуют и отвозят в Махачкалу", - пояснила пресс-служба мэрии.

Собственным приютом для безнадзорных животных "Каспийск, к сожалению, не обладает", говорится в сообщении, размещенном поздно вечером 24 апреля в Instagram-аккаунте МБУ "Зеленый город".

Публикации мэрии и "Зеленого города" набрали к 13.55 мск четыре и 40 комментариев соответственно. Авторы многих из них сообщили и о других адресах, где бродячие собаки вызывают беспокойство жильцов.

"На Советской и Алферова их очень много во дворах", - написал, в частности, davud_mavliev. "Так как там мусорка, собаки охраняют свою сьедобную территорию, поэтому за всеми бегают. Тут на проспекте Омарова, 20 и 22 тоже проходит целая стая собак", - прокомментировал публикацию мэрии bitovay_chimiy.

"На Абдулманапова очень много собак. Всю ночь лают", - пожаловался zamir_medjidov. "Ленина, 51, 53 - стая собак. Уже у них щенята появились. Каждый день одна и тоже стая бродит, кидаются на машины. Просто пройдитесь от 6-й школы до Ленина до конца, где новые дома, все увидите", - указал white_brother111.

"Ул. Акулиничева, дом 2 и 4. Уже третий выводок щенят наблюдаю, на остановке каждое утро свора собак, по ночам лай и вой. А между улицей Халилова и набережной как-то насчитал стаю из 20 собак. Обратите внимание!", - призвал bilalov84. "На Халилова и на Акулиничева огромные стаи собак. Бросаются на людей без причины", - подтвердил tami_99_1.

"Напротив супермаркета "Сити" тоже уберите собак, где конечная на Ленина... 10 штук посчитала утром, невозможно выйти", - пожаловалась cani7016.

Сотрудники администрации города и МБУ "Зеленый город" по состоянию на 13.55 мск не ответили в комментариях на эти жалобы.