Борис Гонцов, Каспийск. Фото: https://kaspiy-media.ru/ Artemon228 https://ru.wikipedia.org/

27 ноября 2020, 16:37

Активисты назвали приоритетные задачи нового главы Каспийска

Депутаты Каспийска сегодня единогласно избрали главой города генерал-майора Росгвардии Бориса Гонцова. Новому мэру предстоит решать проблемы с водоснабжением, разбитыми тротуарами и загрязнением Каспия канализационными стоками, указали активисты общественного движения "Каспийск – наш город".

Как писал "Кавказский узел", три этапа конкурсного отбора на должность главы Каспийска прошли три человека. Более сильный претендент на пост мэр не был допущен к третьему этапу отбора, а сам конкурс проводился в закрытом формате, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" журналисты и активисты.

Срок полномочий Магомеда Абдулаева, который руководил Каспийском с 2014 года, истек 23 октября. Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал Абдулаева за свисающие на улицах провода. Пользователи соцсети призвали Меликова обратить внимание на более значимые проблемы, в том числе – расследовать убийство братьев Гасангусейновых и положить конец взяточничеству.

Сегодня депутаты городского собрания на открытом голосовании избрали главой Каспийска Бориса Гонцова. Альтернативой ему был только один кандидат – начальник Центра финансового обеспечения МВД Дагестана Гаджимислим Исмаилов, сообщила сегодня на своем сайте администрация Каспийска.

Третий кандидат, руководитель управляющей компании "Фаворит" Тагир Магомедов, отказался выставлять свою кандидатуру на голосование. Борис Гонцов избран единогласно, со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщила "Молодежь Дагестана".

Генерал-майор Росгвардии Борис Гонцов –- уроженец Кировской области. Он был командиром 102-й бригады внутренних войск МВД России, дислоцированной в Махачкале, а также командиром 46-й бригады оперативного назначения в Чечне, работал первым заместителем командующего Восточным округом войск Национальной гвардии России, информировал сегодня ТАСС.

Победил кандидат от администрации главы и правительства Дагестана, заявила корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель общественной организации "Каспийск – наш город" Светлана Багмет. Организация открыто поддерживала концепцию развития города, представленную другим кандидатом – Сергеем Касьяновым, который не прошел конкурсный отбор.

Активисты считают состояние города плачевным. "Его инфраструктура, застройка не соответствуют запросам растущего населения, многие городские службы не справляются со своими обязанностями", – говорится в обращении, опубликованном 26 ноября на странице "Каспийск – наш город" в Instagram.

В числе основных проблем Каспийска активисты назвали завалы мусора во дворах, гуляющих по улицам коров и бродячих собак, засохшие деревья и кустарники, перебои в подаче воды и ее низкое качество, слив канализационных стоков в Каспийское море, очереди в поликлиниках, "постоянно перекопанные тротуары и дороги". Активисты движения отметили, что канализационные люки и ливневки закатаны в асфальт, и во время дождя улицы и дворы оказываются подтопленными.

Примечание:

"Прокуратура отчиталась о выплатах надбавок медработникам Левашинской больницы", "Активисты Дагестана призвали Васильева отправить в отставку главу Минздрава", "Пользователи Instagram раскритиковали состояние медицины в Дагестане".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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