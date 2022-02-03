Жестокое убийство собак в Кизилюрте вызвало споры в соцсетях

03 февраля 2022, 21:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После обнародования в соцсетях кадров жестоко убитых собак мэрия Кизилюрта отчиталась о передаче материалов для проверки правоохранительным органам. Часть пользователей соцсетей призвали сурово наказать виновных. Другие назвали причиной случившегося бездействие властей, позволивших расплодиться в городе стаям бродячих собак.

Растерзанные трупы шести собак были обнаружены на территории одного из садовых обществ города, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Кизилюрта. По словам представителя мэрии, был вызван наряд полиции вместе с участковыми, которые составили акт. Собранный материал направлен в отдел полиции для проведения процессуальной проверки, рассказали в мэрии .

Защитники животных будут добиваться наказания для тех, кто это сделал, отметил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. "Убийство животных, скорее всего, было совершено группой лиц с особой жестокостью, что подпадает под статью 245 Уголовного кодекса РФ. Мы будем добиваться от правоохранительных структур, чтобы виновные в данном преступлении лица были найдены и привлечены к ответственности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Убийство невозможно оправдать, указал житель Кизилюрта Магомед Исмаилов. "Случай не поддается оправданию. Через это место часто проходят дети, это же шок и травма для них на всю жизнь", - подчеркнул он.



По словам другого горожанина Руслана, в городе можно встретить стаи бродячих собак, были случаи, когда они нападали на людей и домашний скот. "Я не оправдываю живодеров, но властям надо решать ситуацию с отловом бродячих животных", - рассказал мужчина.

Видео с места, где были обнаружены трупы собак, опубликовал сегодня Telegram-канал Mash Gor. На видео видны тела шести собак, пять из них лежат близко друг к другу, шестое - в отдалении. Рядом с трупами видны веревки. В описании к видео указано, что убийство совершенно с особой жестокостью, у животных отрезаны органы. "В полиции предполагают, что на куриц убийцы нападали собаки — и таким образом он решал свою проблему", - говорится в описании к видеоролику. "Кавказский узел" не публикует этот видеоролик по этическим соображениям, ограничившись скриншотом.

На 21.40 мск эта публикация на канале, насчитывающем 17 054 подписчика, набрала 2,4 тысячи просмотров и 52 комментария. Часть пользователей отметила, что проблему бродячих собак должны были решать городские власти. "Нету смысла все скидывать на жестокого человека, когда власть должна была разобраться. Но такое только в сказке", - указал пользователь Altruist. "Мучить, конечно, не нужно было, но либо сами эти псы,либо их дети могли загрызть кого-то. Сколько случаев по республике бывает, когда на ребёнка нападают стаей и горе приносят в семьи.Что ещё с ними делать если государство никак не возьмёт под свой контроль", - отметил пользователь Something unforgivable.

Часть пользователей оставила эмоциональные комментарии с осуждением случившегося. "Вот пусть (их) судят в соответствии с законодательством! Я сама боюсь как смерть собак, но не таким образом решать проблему", - написала LaLy. "Когда дело касается детей, собака не стоит жизни ни одного ребёнка. Но это убийство с особой жестокостью. Поэтому надеюсь, он понесёт ответственность за содеянное", - отметила Ramina Soturi.

Этаже запись была сегодня опубликована и в сообществе Mash Gor в соцсети "ВКонтакте", на которое подписаны 726 человек. На 21.40 мск она набрала 229 просмотров и пять комментариев. "Я не знаю, кем надо быть, чтобы так поиздеваться", - прокомментировала Малика Ясминова. Случившееся показывает "уровень жестокости индивидуума", отметил Альберт Багаев.

Мэрия Кизилюрта 2 февраля на своей странице в Instagram опубликовала фото с места, где произошло убийство собак. "Агрессию проявляют не только собаки, но и люди, в отличие от животных, совершающие это осознанно", - говорится в сообщении. Мэрия напомнила о недопустимости самоуправства и уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Сообщение о выделении в Дагестане земельного участка для создания частного приюта для собак пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 24 мая 2021 года. "В этом году денег на создание приюта в местном бюджете нет, но после завершения строительства Курбановым Али приюта совместно с администрацией Каякентского района будет рассмотрен вопрос финансирования мероприятий по обращению с бездомными животными в данном приюте", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Кавказский узел" также писал, что Дагестану необходим приют для бездомных животных, но активист Али Курбанов, пытающийся его построить, сталкивается с земельными проблемами и недостатком финансирования. Местные зоозащитники в июне 2021 года рассказали, что в республике необходимо проводить бесплатную стерилизацию безнадзорных животных. Зоозащитница из Махачкалы указала, что нападения собак, как правило, опасности для человека не представляют, гораздо страшнее "действия людей, которые берут в руки оружие и убивают".