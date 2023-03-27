Тело женщины со следами укусов собак обнаружено в Астрахани

27 марта 2023, 11:13

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В Астрахани обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта в Астрахани прошел митинг, участники которого потребовали пересмотреть федеральный закон и разрешить эвтаназию бродячих собак, представляющих опасность для людей. Число бездомных животных на улицах города растет, как и число нападений собак на горожан, заявили они.

Утром 26 марта на парковке около одного из домов по Первому проезду Рождественского в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы 1979 года рождения, сообщило следственное управление СКР по Астраханской области.

Следователи начали проверку. "Обнаружено тело местной жительницы без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, предположительно причиненными бродячими собаками. <…> Будет установлено, являются ли раны прижизненными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение ведомства.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе проблема с бродячими собаками одна из главных. Он предложил изменить закон "Об ответственном обращении с животными" в сторону приоритета безопасности людей. Также Бабушкин предложил разрешить эвтаназию животных, проявляющих немотивированную агрессию. Глава региона уточнил, что, согласно данным ветслужбы, в Астраханской области 24 тысячи нечипированных безнадзорных животных, а с учётом чипированных в течение последних трёх лет – около 40 тысяч, передал 26 марта на своем сайте телеканал "Астрахань24".

Напомним, в январе 2022 года депутаты думы Астраханской области обратились в Госдуму с просьбой разрешить эвтаназию бездомных собак, проявляющих агрессию и представляющих опасность для человека. Обращение было разработано после многочисленных жалоб местных жителей на проблему с бродячими собаками, а также из-за роста числа пострадавших от укусов.

"Кавказский узел" также писал, что общественный резонанс возник после того, как 27 ноября 2022 года стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств. Комментаторов в соцсети возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто его совершил. 31 декабря 2022 года зоозащитникам удалось получить доступ в астраханский "Экоприют" для животных. Условия содержания животных они посчитали возмутительными. 8 февраля стало известно, что руководители "Экоприюта" заподозрены в мошенничестве.

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