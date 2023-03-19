Астраханцы на митинге призвали ужесточить закон об отлове бродячих собак

19 марта 2023, 12:59

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Около 200 человек в Астрахани приняли участие в митинге с требованием пересмотреть федеральный закон и разрешить эвтаназию бродячих собак, представляющих опасность для людей. Число бездомных животных на улицах города растет, как и число нападений собак на горожан, заявили они.

Сегодня в 11 часов по местному времени (10 мск) в парке «Дружба» в Астрахани начался согласованный с мэрией митинг-собрание горожан, выступающих против бесконтрольного роста числа бездомных собак на улицах города. По данным организаторов, в митинге приняли участие около 200 человек.

Некоторые из протестующих пришли с плакатами: «Бродячие собаки убивают наших детей», «Требуем соблюдения Конституции», «Запретить возврат бездомных животных на улицы из приютов». Около 200 подписей было собрано под коллективными обращениями к председателям Совета Федерации, Госдумы и правительства России с требованием внести поправки в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными...", предусматривающие возможность ликвидации агрессивных животных.

На месте акции дежурил отряд из 20 полицейских. Они проверяли сумки участников с помощью мобильных металлоискателей, нескольким активистам предложили не демонстрировать принесенные на митинг плакаты, так как усмотрели в их содержании признаки нарушения закона. Перед собравшимися выступили 20 ораторов. Все они требовали создать законодательную основу для решения проблемы бродячих собак. Акция продлилась час, передал корреспондент "Кавказского узла".

Акция против бродячих собак проходит впервые не только в Астрахани, но и во всей России, сообщил по телефону корреспонденту «Кавказского узла» организатор собрания, депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев. Он отметил, что проблема неконтролируемого размножения и роста агрессивности бездомных собак возникла по всей стране после принятия Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ, который, по мнению Дунаева, категорически запретил ликвидацию бездомных животных.

"Закон лишил муниципальные унитарные предприятия, которые отвечали за отлов собак, прав в полной мере выполнять свою работу. Понятно, что авторы хотели как лучше, но благими намерениями выложили дорогу в ад. Бродячие собаки стали размножаться в геометрической прогрессии, участились случаи нападения собак на людей, иногда со смертельным исходом", - сказал региональный депутат.

Федеральный закон №4 98-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года. Он, в частности, ввел запреты на выгул опасных собак без намордника и правила обращения с безнадзорными животными, говорится на сайте Госдумы.

По словам Дунаева, ранее он сделал депутатский запрос в областную ветеринарную службу и получил оттуда официальную статистику: ежегодно фиксируется до 5 тысяч укусов, до 400 жертв нападений собак попадают в больницы Астраханской области. Число собак только в областном центре ветеринарная служба оценила в 25 тысяч. "Кто их считал и каков алгоритм подсчета – мы не знаем. Но то, что бездомные собаки в каждом дворе, и родители боятся отпускать детей на двор […] – это факт", - заявил Евгений Дунаев.

Выступая перед участниками митинга, Евгений Дунаев зачитал коллективное обращение астраханцев к председателям Совета Федерации, Госдумы и федерального правительства. «Мы, участники собрания […] обращаемся к вам. В Астраханской области возросло количество агрессивных собак, сбивающихся в стаи, ведущих хищнический образ жизни. Можно говорить, что собаки становятся хозяевами улиц. Вследствие чего возникают инциденты с обгладыванием умерших на улицах людей, нападением на детей и взрослых не только на пустырях, но и в местах массового пребывания населения. Растет количество обратившихся за медицинской помощью жителей Астрахани и Астраханской области, в том числе несовершеннолетних детей, после укусов бездомных животных. Существующая практика, предусматривающая отлов, помещение в спецприюты, стерилизация, чипирование и так далее, проблемы не решает. Животные возвращаются в популяции еще более агрессивными, количество безнадзорных собак растет. Таким образом, становится необходимым регулирование численности безнадзорных животных в регионе», - говорится в обращении.

Астраханцы, подписавшие обращение, предложили федеральным органам власти «по примеру цивилизованных стран» в целях обеспечения своей безопасности рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в Федеральный закон №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…» «в части установления положений, предусматривающих безболезненную эвтаназию животного, в случае если в период содержания в приюте в течение длительного времени (от 1 до 2 месяцев) собаки не будут востребованы потенциальными хозяевами, или наделить регионы правом принятия подобных нормативных актов».

Ораторы во время митинга сообщили собравшимся о новой жертве бездомных животных – вчера, 18 марта, в Астрахани на улице Александрова собаки загрызли насмерть 53-летнего местного жителя.

Заместитель председателя городской думы Александр Календр пришел на митинг, «чтобы узнать мнение астраханцев по этому вопросу». Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что за последние 15 лет каждый член его семьи «был покусан» бродячими собаками.

Городской депутат считает, что к вопросу регулирования численности бездомных собак в городе нужно подходить «крайне тонко». На вопрос, в чем причина неудачи инициативы астраханского областного правительства о необходимости усыплять бездомных собак, Александр Календр ответил осторожно: «Думаю, что это [предложение было] не совсем гуманно».

В январе 2022 года депутаты думы Астраханской области обратились в Госдуму с просьбой разрешить эвтаназию бездомных собак, проявляющих агрессию и представляющих опасность для человека. Обращение было разработано после многочисленных жалоб местных жителей на проблему с бродячими собаками, а также из-за роста числа пострадавших от укусов.

Астраханцы опасаются нападений стай собак на детей

Проблема беспризорных собак в Астрахани "запредельная", пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Ольга Аржаева. "Я уже боюсь ходить по улицам, боюсь отпускать своих детей в школу. Они давно уже не гуляют за пределами двора нашего дома", - сказала она.

Женщина пояснила, что она мать-одиночка, воспитывает двух малолетних детей, работает в транспортной компании и снимает частный дом на окраине Астрахани. "Рано утром веду детей в школу за руку. Привожу их в школу за 40 минут до начала уроков, так как мне надо успеть доехать на работу. По дороге в школу и на работу нас сопровождает собачий лай. Собаки бесцеремонно подбегают, прикусывают руки, требуя еды. Приходится отбиваться палками. Детям даю баллончики с перцовым газом. Но собак это не пугает", - рассказала жительница Астрахани.

По словам женщины, пока что ни она, ни ее дети не были укушены собаками. "Но все к тому идет. Собаки с каждым днем становятся всё более агрессивными. В школе уже были случаи нападения собак на школьников", - заявила женщина.

"Я против издевательств над животными. Но сейчас нам нужно выбирать – либо собаки, либо люди. Люди в приоритете. Нужно провести массовый отлов бездомных животных – самых агрессивных ликвидировать, остальных стерилизовать и выпустить на свободу. Та организация, которая этим сейчас занимается (ООО «Экоприют») со своими задачами не справляется. Собак в городе очень много", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" временно безработный житель Астрахани, представившийся Андреем.

Сергей Курочкин работает на рынке «Большие Исады». Семья сына проживает с ним в одном доме в Труссовском районе города. Мужчина заявил корреспонденту "Кавказского узла" о «реальной угрозе» для его малолетних внуков.

"Собаки образуют настоящие стаи. Они уже не гавкают перед нападением, а окружают жертву и молча нападают. Ситуация не просто опасная, а катастрофическая в городе. Собачий террор. Понятно, что существующий федеральный закон по регулированию численности бродячих животных не работает, и его надо менять или дополнять", - возмутился мужчина.

По мнению Сергея Курочкина, главная причина неэффективности федерального закона № 498 - это коррупция. "Мы знаем о том, что месяц назад Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении ООО «Экоприют», которое забирает с улиц бродячих животных, в отношении мэрии и ветеринарной службы. Ждем результатов расследования. Но результатов работы этого "Экоприюта" за все время его работы я не увидел совсем. Собачьи стаи разрастаются", - сказал Курочкин.

31 декабря 2022 года зоозащитники получили доступ в астраханский "Экоприют" для животных, условия содержания собак они посчитали возмутительными. 8 февраля стало известно, что руководители "Экоприюта" заподозрены в мошенничестве.

Все опрошенные корреспондентом участники митинга заявили, что ничего не знают об инициативе областного правительства в январе 2022 года о необходимости усыплять бродячих животных. Евгений Дунаев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что с подобной инициативой региональная дума выходила к федеральным органам власти дважды за прошедший год.

"Инициатива не была поддержана, потому что компания авторов существующего федерального закона - большой миллиардный бизнес: чем больше собак, тем больше укушенных, тем больше вакцин от бешенства, тем больше денег получают производители вакцин. Выделяются большие деньги на собачьи приюты, которые я называю изоляторами и тюрьмами. Такие собачьи тюрьмы ничего не дают, чипы ничего не дают, стерилизации нет. Огромные деньги разворовываются. Эффекта никакого", - сказал Евгений Дунаев, отметив, что приведенные доводы он озвучил и на митинге.

Следствие отчиталось об аресте обвиняемого по делу о хищении денег, выделенных на отлов животных

20 февраля 2023 года пресс-служба управления СКР по Астраханской области обнародовала информацию о расследовании уголовного дела о мошенничестве при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных.

По версии следствия, в 2022 году было заключено 12 контрактов с ООО «Экоприют» на оказание услуг по обращению с безнадзорными животными на общую сумму более 28 миллионов рублей.

"Неустановленные лица из числа руководства ООО «Экоприют» совместно с должностными лицами администрации МО «Город Астрахань» и региональной службы ветеринарии, достоверно зная, что договорные обязательства по вышеуказанным контрактам не исполнены, подписали акты приемки оказанных услуг, а также иные документы, подтверждающие выполнение условий контракта, в связи с чем совершено хищение денежных средств на общую сумму более 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

К 20 февраля был задержан и арестован предполагаемый организатор отлова, содержания и возврата бездомных животных. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, отмечается в публикации.

Напомним, 13 ноября 2022 года власти Астраханской области заявили, что планируют направить более 37 млн рублей на борьбу с бездомными животными. Деньги на отлов бродячих собак выделяются регулярно, но результатов нет, и животные продолжают нападать на людей, заявили на это местные жители в соцсети "ВКонтакте".

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