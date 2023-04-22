Власти Астраханской области выступили за умерщвление бездомных собак

22 апреля 2023, 10:26

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Депутаты Астраханской областной думы подготовили в Совет Федерации и правительство России обращение с просьбой разрешить умерщвление агрессивных собак, которые могут быть опасны для человека.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале апреля астраханцы провели несколько митингов, на которых потребовали отменить запрет на умерщвление бездомных собак. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. В частности их участники потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными".

Жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 25 июня 2022 года депутаты Астраханской облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак. По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

Депутаты думы Астраханской области 20 апреля приняли решение направить в Совет Федерации и правительству России обращение с просьбой разрешить умерщвлять бездомных собак.

В обращении говорится, что численность бездомных собак в Астраханской области неуклонно растет, что они сбиваются в стаи, а отлов с последующим чипированием и возвращением в места прежнего обитания оказался неэффективным. Как следствие возросла угроза нападения собак на людей, за последние два года число людей, на которые напали бездомные животные, возросло с 4205 до 5692 человек. Около трети из них дети, передал 21 апреля Astrakhanpost.ru.

Депутаты думы Астраханской области предлагают законодательно закрепить приоритет безопасности людей и внести в Федеральный закон норму, позволяющую умерщвлять агрессивных бездомных собак, сообщил 21 апреля Ast-news.ru.

Напомним, 26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных.

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