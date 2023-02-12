Собаки в астраханском "Экоприюте". Фото со страницы https://vk.com/vernyastrakhan2ok

12 февраля 2023, 10:15

МВД отказалось заводить дело на астраханский "Экоприют" за жестокое обращение с животными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Экспертиза установила, что собаки, около 60 трупов которых ранее были доставлены на скотомогильник в Приволжском районе Астраханской области, умерли от болезней, а не в результате жестокого обращения. В связи с этим в возбуждении уголовного дела в отношении "Экоприюта" отказано, сообщили в МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября 2022 года стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами увечий. Пользователей соцсетей возмутило жестокое убийство животных, и они призвали найти и наказать тех, кто его совершил. 31 декабря 2022 года зоозащитники получили доступ в астраханский "Экоприют" для животных, условия содержания собак они посчитали возмутительными. 8 февраля стало известно, что руководители "Экоприюта" заподозрены в мошенничестве.

Зоозащитники ранее рассказали, что трупы собак были доставлены на скотомогильник на машине компании, которая выиграла тендер на отлов животных.

По результатам ветеринарной экспертизы выяснилось, что собаки, трупы которых были ранее доставлены на скотомогильник в Приволжском районе, умерли от болезней, а не в результате жестокого обращения. Специалисты указали среди выявленных болезней, в частности, плотоядную чуму, сообщил 11 февраля "Арбуз Today".

Сотрудники правоохранительных органов опросили работников и руководство приюта, а также осмотрели места содержания собак. Они не обнаружили фактов, подтверждающих жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба управления МВД по Астраханской области.

"Принято обоснованное и проверенное надзорным органом решение об отказе в возбуждении уголовного дела", – привел 11 февраля "Блокнот Астрахань" сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 13 ноября 2022 года власти Астраханской области заявили, что планируют направить более 37 млн рублей на борьбу с бездомными животными. Деньги на отлов бродячих собак выделяются регулярно, но результатов нет, и животные продолжают нападать на людей, заявили на это местные жители в соцсети "ВКонтакте".

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Примечание:

"Два ребенка пострадали от укусов бродячих собак в Астраханской области", "Сотрудники астраханских "скорых" вооружились электрошокерами", "Чиновники в Знаменске заподозрены в халатности из-за нападений собак на людей".

Автор: "Кавказский узел"

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