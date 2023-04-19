Контрактник из Ингушетии осужден за покушение на командира

19 апреля 2023, 22:05

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Суд признал военнослужащего из Ингушетии Исмаила Дзангиева виновным в покушении на командира взвода после гибели брата в зоне военной операции и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Дзангиев признал вину частично.

Как писал "Кавказский узел", дело военнослужащего-контрактника из Ингушетии Исмаила Дзангиева, который обвинялся в покушении на убийство и нарушении правил уставных взаимоотношений, поступило в Севастопольский гарнизонный военный суд.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник из Ингушетии, 29-летний сержант Исмаил Дзангиев вместе со своим 20-летним братом Зелимханом проходил службу в зоне спецоперации на Украине. В марте 2022 года года военные попали в засаду, и во время выхода из нее Зелимхан Дзангиев погиб. После боя старший брат отправился на поиски младшего, и когда они результата не дали, он раскритиковал командира второго взвода — старшего сержанта Яна Ларионова, который не смог пояснить внятно, где его подчиненные. Следствие считает, что после перебранки Дзангиев из пистолета выстрелил в лицо Ларионова. Несмотря на серьезность ранения, врачам удалось его спасти. Дзангиев-старший был задержан, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и нарушении правил уставных взаимоотношений.

Севастопольский гарнизонный суд приговорил военнослужащего Исмаила Дзангиева к десяти годам заключения за покушение на убийство сослуживца во время специальной военной операции на Украине и обязал его выплатить 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Доводы защиты о том, что мужчина находился в состоянии аффекта и не отдавал себе отчета в своих действиях, суд не убедили, говорится в сегодняшней публикации "Коммерсанта".

Исмаил Дзангиев свою вину признал частично и планирует обжаловать приговор, сообщило издание со ссылкой на адвокатов Дзангиева.

Пресс-служба суда сообщила, что осужденный являлся военнослужащим Черноморского флота.

Как следует из карточки дела на сайте Севастопольского гарнизонного военного суда, дело поступило в суд 20 февраля, состоялось 12 заседаний, приговор был вынесен сегодня.

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