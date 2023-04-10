Контрактник из Ингушетии обвинен в покушении на сослуживца

10 апреля 2023, 07:19

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Военнослужащий-контрактник из Ингушетии Исмаил Дзангиев выстрелил в сержанта Яна Ларионова, посчитав, что его младший брат погиб в зоне проведения спецоперации на Украине по вине командира взвода, считает следствие.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник из Ингушетии, 29-летний сержант Исмаил Дзангиев вместе со своим 20-летним братом Зелимханом проходил службу в зоне спецоперации на Украине. В марте прошлого года военные попали в засаду и во время выхода из нее Зелимхан Дзангиев погиб. После боя старший брат отправился на поиски младшего, и когда они результата не дали, он раскритиковал командира второго взвода — старшего сержанта Яна Ларионова, который не смог пояснить внятно, где его подчиненные.

Следствие считает, что после перебранки Дзангиев из пистолета выстрелил в лицо Ларионова. Несмотря на серьезность ранения, врачам удалось его спасти. Дзангиев-старший был задержан, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и нарушении правил уставных взаимоотношений, передал 8 апреля "Коммерсант".

Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал Дзангиева-старшего, срок ареста неоднократно продлевался. Защита Дзангиева отмечала, что судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он был признан невменяемым в момент совершения преступления, так как у него имелось временное психическое расстройство, из-за чего он не мог осознавать характер своих действий и руководить ими. Однако назначенная следствием повторная экспертиза пришла к выводу, что Дзангиев был психически здоров. Его дело было направлено в Севастопольский гарнизонный военный суд, сообщил Telegram-канал "Sota".

В карточке на сайте суда указано, что судебное заседание по делу Дзангиева запланировано на сегодня.

Комментариев от представителей Исмаила Дзангиева не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 марта стало известно, что военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии контрактника Евгения Еремина, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

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