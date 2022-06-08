Полонкоевы пожаловались на действия силовиков во время обысков

08 июня 2022, 22:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Идрис и Исса Полонкоевы из ингушского села Сурхахи были задержаны после обысков в их домах. Найденные во время обыска патроны и гранаты были подброшены, уверены их близкие. По словам родных Полонкоевых, силовики не предъявляли документы и применяли насилие к детям, а после обыска пропали деньги и ценности.

Как писал "Кавказский узел", несколько родственников Полонкоевых задержаны по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева в начале 2019 года. В ноябре 2019 года Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были расстреляны в Москве. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. К покушению на Эльджаркиева может быть причастен предприниматель из числа баталхаджинцев Хасан Полонкоев, считает следствие. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники. Помимо Хасана Полонкоева, были задержаны другие члены его семьи - сын Закри Полонкоев и племянник Аслан Полонкоев. Также по этому делу были задержаны другие баталхаджинцы - Али Картоев, Исса Накастхоев, Алихан Белхароев. Ряд обвиняемых были заключены под стражу, часть - арестована заочно. В марте 2021 года источники сообщили о завершении следственных действий по делу, однако о передаче дела в суд не информации не поступало.

Баталхаджинцами, или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

По итогам обысков в Сурхахи были арестованы Идрис Полонкоев и Исса Полонкоев

В нескольких домах, принадлежащих членам одной семьи – Полонкоевым, в селе Сурхахи 2 июня прошли обыски. По итогам этих обысков 34-летний Идрис Полонкоев и 25-летний Исса Полонкоев были задержаны, а 4 июня Назрановский районный суд поместил их под арест на два месяца, им вменяется часть 1 статьи 222.1 УК РФ (хранение гранат и боеприпасов).

По заявлениям Полонкоевых, во время обысков силовики применяли насилие, в том числе к детям, угрожали женщинам и похитили деньги и целый ряд ценностей и вещей, включая автомобили.

"Они пришли рано утром, в 5.50, когда я проснулся, они уже были у нас во дворе", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 21-летний Акромат Полонкоев, брат задержанного Иссы.

"Эти люди были в форме, на форме было написано [название силовой структуры]. Я в окно выглянул, и они во дворе ходили, всё рассматривали, их было человек 15-20. Я вышел во двор, и они сказали, что обыск. Ничего не показали - какое-то постановление или ордер, и никак это не пояснили. Просто сказали - "Обыск" - и начали обыскивать. Что они ищут, не сказали. Обыск продолжался около 4-5 часов", - рассказал молодой человек.

По словам Акромата, когда пришли силовики, у них дома было около восьми человек. "Нас трое братьев (включая задержанного позднее Иссу - прим. «Кавказского узла»), снохи, дети. Я с ними ходил, они обыскивали, а я смотрел, как они это делают. Остальные во дворе стояли под навесом", - пояснил он.

Акромат назвал обыск тщательным: "Везде копались, открывали ящики, всё оттуда выбрасывали. Но при мне они ничего не нашли".

После обыска Акромат вместе с силовиками вышел во двор. "Они позвали брата (Иссу) в дом, и они вместе туда зашли, брат один с ними зашел. А когда вышел, говорил, что ему что-то подкинули. И они сами говорили: "Сейчас у тебя гранату найдем, что-то найдем, посадят вас на 15 лет". Потом нас всех (братьев) позвали в дом, но держали в разных комнатах - Иссу отдельно, а нас (с еще одним братом) - вдвоем в комнате. Нас с Иссой избили", - рассказал молодой человек.

"Я услышал, как избивают Иссу, он кричал. И, когда меня позвали на задний двор, я уже понял, что меня будут бить, и меня там тоже избили. Они мне говорили: "У него нашли гранату, сейчас у тебя найдем, дадут тебе 15 лет". Били жестко - руками, ногами, швыряли на пол. После этого они еще что-то там обыскивали - уже сами по себе по дому ходили, по одному человеку, без никого. А потом меня позвали еще раз - и я снова с ними ходил, и они уже жестче обращались. Дергали, пинали, матерились, спрашивали, где что, где оружие, где деньги, где у вас золото", - отметил Акромат.

По его словам, остальные члены семьи в это время оставались под навесом во дворе, и с ними тоже "жестко обращались, агрессивно, угрожали им".

Примерно в 11 часов утра Иссу и Акромата повезли в Магас. По мнению Акромата, их привезли в региональное управление силовой структуры.

"Нас завели, мы там минут 20 сидели. Потом нас в другой кабинет отвели, и мы ничего уже не видели - на нас шапки какие-то надели, или маски. Наручники тоже были. Брата увели в другой кабинет, а они зашли в кабинет, где я сидел, и бросили меня на пол, начали избивать. Говорили: "Кто у вас ведет финансовые дела?" В основном об этом спрашивали. За три-четыре часа, пока я там лежал, меня избили раза три-четыре. Они заходили, потом выходили, потом возвращались. Напротив был кабинет - и я слышал, как там избивают брата. Его били электрошокером. Ко мне электрошокер не применялся", - рассказал Акромат.

Молодой человек признался, что плохо помнит, что тогда происходило. "Меня привели в кабинет, где был брат. Но я его не видел, потому что на мне была маска. Они говорили что-то типа: "Его посадят, а ты пойдешь домой, никому об этом не говори, если расскажешь - мы тебя тоже посадим". Потом меня вывезли в город и где-то около мечети в Магасе выбросили. Я взял такси и поехал домой", - рассказал он.



Позднее Акромат с родственником поехали в больницу в Назрани. "Нас там не приняли. Точную причину я не знаю, меня родственник отвез, и ему там сказали, что нас не примут. Поэтому мы поехали в больницу в Грозный. Там у меня диагностировали сотрясение мозга и положили. Я только 6 июня вышел", - сообщил он.

По словам молодого человека, руки у него были "все красные", на лице были ссадины, нос опух. Согласно выписке из больницы, копия которой имеется в распоряжении «Кавказского узла», Акромат поступил с жалобами на головную боль, тошноту, головокружение, у него были диагностированы "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и конечностей".

Жена Идриса Полонкоева считает, что найденные боеприпасы были подброшены

Обыск 2 июня также проходил в доме Идриса Полонкоева, впоследствии задержанного.

"Они пришли где-то в 6 утра. Ворвались во двор, дверь дома я сама открыла. Зашли и сказали: "У вас сейчас будет обыск". Спросили, кто дома. Дома были я и дети, Идрис в это время на задний двор пошел. Они сказали мне спустить детей, собраться вместе", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена Идриса Рукет Полонкоева.



По словам женщины, пришедшие были в масках и в военной форме, у некоторых была надпись с название подразделения одной из силовых структур. В их доме, по оценке Рукет, силовиков было порядка 10 человек. "Сказали, что будет обыск, но никаких документов, бумаг они мне не показали. И сначала они сами обыскали везде, ходили там минут 10 сами. А я была на первом этаже с детьми. После этого мне с детьми сказали пойти в соседний дом, тоже к Полонкоевым. Мы ушли", - рассказала Рукет.

Чуть позднее туда же, в соседний дом, привели Идриса. "В одной из комнат его положили на пол, а мне сказали подойти с паспортом, сказали, что будут со мной обыск проводить. И в присутствии меня они весь дом обыскали. Но со мной ходили только трое. Там они и сами по дому ходили", - сказала она.

По словам женщины, у них силовики обыск проводили спокойно: "Они ничего не переворачивали, просто одежду трогали, ящики открывали. Это длилось час или два. Пока я ходила с ними - теми, кто обыскивал, видела, как мужа привели опять к нам в дом и посадили на кухне. Он в маске сидел, голова была полностью закрыта. Что точно они там делали, я не слышала, но они кричали на него. В это время они обыскали второй этаж, спустились на первый, потом опять наверх поднялись. Ходили туда-сюда, я с ними ходила, потом пошли в подвал. Потом меня опять к соседям отправили".

"В конце меня повели в подвал, и, проходя, я видела, как били мужа. Он стоял в этом мешке на голове, а они наносили ему удары кулаками", - рассказала Рукет.

"Когда меня повели в подвал, я заметила одну странность. Я всегда ночью оставляю там свет, но когда мы туда пошли, света не было, он был выключен. Я включила свет, и мы пошли в кладовую, у меня в подвале есть кладовая. Один сказал мне идти за ним, и как только мы вошли, в углу в кладовой стояло оружие. Я ему сказала, что это не наше, тут не было такого, у нас в доме оружия нет. У нас дети - как мы можем в углу поставить такое? Там даже двери нет, в кладовой. Мы недавно переехали и ремонт не до конца еще сделали. Я им сказала, что это не наше. Они стали разбирать это оружие, говорили что-то между собой. Мы вышли из кладовой и пошли по подвалу. Подошли к лестнице, там у нас под лестницей открытое место. И там хранятся стройматериалы, кафель - оставшееся после ремонта. Они из этих материалов вытащили черный пакет - с гвоздями, шурупами оставшимися, и оттуда достали патроны и гранату", - рассказала женщина.

Рукет подчеркнула, что силовики могли сами спуститься в подвал заранее: "Они ходили же сами там, пока я была у соседей". "Мы когда еще шли только из подвала к лестнице, один человек там стоял и вытаскивал пакет. Мы подошли, и он нам его показал. Никаких патронов в этом месте не было! За день до этого мы убирались под лестницей, полы мыли, не было там такого", - настаивает она.

"Потом мы поднялись на первый этаж, там они говорили с мужем, но я не знаю, о чем. И меня вывели опять в соседний дом. И мы там сидели с детьми. Где-то в 11.00 - 11.30 они ушли. До этого они еще без меня зашли в дом и разбили сейф. Они сказали, что при мне разбили сейф и открыли его, но это было в мое отсутствие. И после этого они вывели из дома мужа и уехали", - рассказала женщина.

Рукет сообщила, что ее 12-летний сын, а также 12-летний и 13-летний племянники подверглись применению насилия со стороны силовиков. Сын ночевал у родных, в соседнем доме, и там же ночевали его двоюродные братья. "Я точно не знаю обстоятельств, но дети рассказали, что они (силовики) требовали у них телефоны, деньги, спрашивали: "Где ваше золото?" Это было в самом начале, когда их разбудили. Их дергали, били, у них синяки остались на руках и ногах. Дети сами были сонные и точно не помнят всё в подробностях. Но когда они потом подошли к нам, то спросили: "Они не били вас?" То есть они сразу сами об этом спросили, а потом, позже, мы выяснили, что их били. Они жаловались, что им было больно", - рассказала Рукет.

Поэтому позднее Рукет с детьми и другими родными поехала в больницу. "Сначала поехали в Назрань. Там их обследовали и сказали, что готовы оказать помощь, но бумагу не напишут, потому что боятся. Это мне лично врач сказал. Поэтому мы поехали в Грозный. Там нас приняли, освидетельствовали, дали бумаги. Лечения особого (детям) не потребовалось - обезболивающее и заживляющие мази", - отметила она.



При этом, добавила Рукет, в Грозном в больницу пришлось положить Акромата, его 6 июня выписали.

Согласно медицинским справкам, копии которых имеются в распоряжении "Кавказского узла", у 13-летнего мальчика из семьи Полонкоевых были диагностированы "ссадины левого плеча и ушиб правого бедра и голени"; у 12-летнего мальчика, еще одного племянника Рукет - "ссадины грудной клетки справа, ушиб и гематомы левого бедра"; у 12-летнего сына Рукет - "ссадины обоих плеч, гематомы правой голени". У 18-летнего Хусена, согласно справке, были зафиксировали "побои, ссадины в области шеи".

По словам Рукет, ее сын до сих пор не пришел в себя: "С нервами не всё в порядке, и он до сих пор немного хромает. Я тоже до сих пор не отошла, какая-то потерянная".

"Я абсолютно отрицаю, что оружие, патроны и граната, которые они якобы нашли у нас дома, наши. Мой муж никогда такими делами не занимался, с тех пор, как я вышла замуж, у него никогда не было оружия, а я замужем 15 лет", - заявила Рукет.

Женщины рассказали, что во время обыска были избиты дети

О том, что были избиты дети, заявила корреспонденту "Кавказского узла" и жительница соседнего дома (куда уводили во время обыска Рукет и Идриса Полонкоевых), 18-летняя Совдат Полонкоева. Именно в их доме ночевали тогда мальчики.

"Рано утром 2 июня я проснулась от сильного звука машин и от какого-то громкого звука, как я потом поняла, это была наша калитка. Я подошла к монитору, где у нас транслируется изображение с камер видеонаблюдения. Там на улице стояли вдоль дворов две огромные зеленые, военнизированные машины. А посреди двора стоял человек в черном", - рассказала Совдат.

Тут же в дверь спальни стали стучать. "У нас в спальне два выхода - в коридор и сразу на улицу. И они начали сразу в обе двери стучать. Я сказала сестре, которая у нас тогда ночевала, собрать детей. Мы быстренько оделись, открыли им. Нас вывели из спальни и провели в кухню. Потом меня и племянника, он маленький, 6 лет, вывели на улицу, а сестру с ее новорожденной дочкой и с нашей еще младшей сестрой, ей 4 года, оставили в кухне", - рассказала девушка.

"Когда меня вывели из кухни, я увидела мальчиков - двоих моих родных братьев и двоюродного, сына Рукет. Они ночевали у нас, но отдельно - в спальне наверху. Когда я вышла, они сидели на стульях. Не успели меня вывести, с племянником, как я услышала, что на сестру в кухне орут. Она что-то отвечала, а они на нее прям орали, но я не могла разобрать, что они кричали, и ее ответы тоже. Я села во дворе, и мальчики спросили, били ли нас, сделали ли нам что-нибудь. Я сказала, что нет, нам ничего не сделали, а они начали жаловаться, что их побили, что у них спрашивали, где у нас деньги, где золото", - сообщила Совдат.

Она отметила, что силовики не показали никаких документов: "Мы с сестрой попросили показать нам ордер на обыск, потому что мы сидим, а у нас силовики ходят туда-сюда, и мы хотели хоть что-то понять, потому что они не говорили, по какой причине приехали. Просто ходили туда-сюда, хамили, грубили, вели себя, как будто это им всё принадлежит. И когда мы попросили показать ордер, нам сказали, что показали его Рукет, но потом мы от нее узнали, что ей ничего не показывали".

По словам девушки, у них из дома пропали крупные суммы денег и ценные вещи. "Я не знаю, можно ли это назвать обыском, у нас скорее всё покрали. Блок компьютера украли, жесткие диски, к которым подсоединяются видеокамеры, украли. Брат сказал, что у него пропала игровая приставка, Playstation. У меня деньги в спальне лежали, 25 000 рублей - украли, у сестры в сумке 3000 рублей лежали - украли, у меня еще под шкатулкой лежали 6000 - их тоже украли. Золотое кольцо, мне на приданое подарили - украли, золотые сережки украли, две пары обуви новой украли у братьев", - перечислила она.

Кроме того, был вскрыт сейф отца, который стоял в его гардеробной: "По словам отца, в сейфе было где-то 1000-1200 долларов и где-то 50-60 тысяч рублей - тоже забрали. Мы когда сидели под навесом, был какой-то сильный шум чего-то пилящего. Это они сначала сейф через окно выбросили на задний двор - и там начали его пилить. Оттуда взяли золотые четки, деньги и бумаги на машину". По словам Совдат, частично силовики ходили по их дому с Рукет - "сначала, под предлогом, что она старшая". А потом, добавила девушка, силовики уже сами ходили по всему дому. "А мы сидели под навесом", - пояснила она.

"Когда они ушли, мы пошли смотреть - а там мебель вся отодвинута, подушки разбросаны, ящики открыты, В ванной наверху был каким-то образом пробит потолок, умывальник был сломан. У меня чемоданы, где приданое лежит, все были открыты и пересмотрены", - рассказала Совдат.

"А у нас, из нашего двора забрали три машины, - добавила Рукет. - Прямо на глазах поменяли номера и забрали. Это были машины моего мужа, деверя и Хусена". По словам женщины, по поводу машин она не выясняла, куда они делись, так как муж был задержан, а она - с детьми.

Совдат отметила, что у избитых подростков после визита силовиков было тяжелое состояние: "Уже когда они (силовики) ушли, и я успела быстро посмотреть, что и как в доме, я увидела, как мальчики стояли втроем. Они были потерянные, столпились в кучу, и один из братьев даже немного дрожал. Они стали показывать мне, что и как было, как их ударили. Я видела явные признаки побоев - царапины и покраснения. Я не понимаю. Они же дети".



Кроме того, моральному насилию подверглась и сама Совдат. "Под конец пришел какой-то парень, позвал меня, поскольку моя сестра замужем, и главная в доме я, мне 18 лет (отца и матери дома на тот момент не было). Меня повели в гостиную - этот парень и еще двое, они были вооружены автоматами. Мне сказали сесть, я села. Они положили бумагу передо мной, с ручкой, и еще несколько бумаг, они были под этим листом - и скреплены скрепкой. И сказали мне писать. Я сказала, что хочу знать, что они мне предлагают подписать. Я спросила раза два или три. Они сказали мне на верхнем листе написать то, что они скажут. Они угрожали мне, навели на меня оружие и сказали, что изнасилуют меня", - призналась девушка срывающимся голосом. Чувствовалось, что ей очень тяжело об этом рассказывать.

"Я больше не смогла. Я написала свои имя-фамилию и что, типа, я "не против данной проведенной сотрудниками [силовой структуры] операции". Как-то так было. Я даже не помню уже, что писала. Потом сказали поставить подпись, и я поставила", - рассказала Совдат. Потом эти люди ушли.

Илез Полонкоев счел обыски попыткой давления на Хасана Полонкоева

На вопрос о том, каковы причины всего произошедшего, ни Акромат, ни девушки не смогли ответить корреспонденту "Кавказского узла". На этот вопрос ответил Илез Полонкоев - брат задержанного Идриса и двоюродный брат Иссы. Во время обыска Илез не был в Сурхахи.

"У нас в декабре 2019 года арестовали дядю, Хасана (Полонкоева). И моего брата Аслана и двоюродного брата Закри (Полонкоевых). Арестовали якобы за покушение на начальника ЦПЭ Эльджаркиева. С тех пор они находятся под арестом, и до сих пор нет ни одного доказательства того, что они в этом виноваты. И не может быть, поскольку я сам свидетель - в момент покушения на Эльджаркиева (в начале 2019 года) они были рядом со мной. Мы это запомнили, поскольку новость была громкая, быстро распространилась, у нас республика маленькая - мы о покушении узнали в течение часа, наверное. И мы в этот момент сидели за столом - и братья, и дядя у нас в это время был, чай пил. И даже если взять биллинг, где находились телефоны, то мой брат Аслан передо мной сидел, разговаривал по телефону. Единственное что - Закри был в Магасе, он приехал домой, как раз когда мы там сидели. Мы его спросили, откуда он приехал, он сказал, что с работы, он работает рядом с Магасом. Если даже взять данные сотового оператора, то всем всё понятно", - рассказал Илез.



"И то, что сейчас произошло, оттуда идет, это давление на дядю, я думаю, - продолжил Илез. - И арестовали тоже (Идриса, Иссу) - это сына его, племянника, чтобы надавить. Не получилось им вымышленное что-то привязать, уже 2,5 года дело идет, расследование якобы закончилось, сейчас идет ознакомление с делом, но до сих пор нет ни одного доказательства, что они виноваты, и на них ничего нет, поэтому они на дядю хотят надавить именно таким способом".



Илез подчеркнул, что, кроме его дяди и братьев, по этому делу были арестованы еще несколько человек, и это всё - баталхаджинцы: "Там были пытки, что они только ни делали - ничего сделать не могут, а дело в любом случае нужно закрыть. И сейчас на Хасана давят именно таким способом - наверное, хотят, чтобы он признался или согласился с тем, что они ему предъявляют".



По мнению Илеза, ни Идрис, ни Исса не могли держать у себя гранаты и боеприпасы: "Исса - мальчик, который учится в Москве. Идрис - человек абсолютно честный, крутится, утром уехал на работу, вечером вернулся домой - это всё, что он делает. И их избивали даже перед детьми, перед женой. Потом повезли в [силовую структуру] - и там избивали, чтоб они признали, что всё, что было подкинуто, это их. Иссу били током. Ему к ушам и языку подключали провода, пытали, чтобы он признался, что это всё (найденное 2 июня) - его. Они не выдержали - и подписали всё, что им дали подписать".

Илез показал адвокатские опросы, сделанные защитником Идриса и Илеза в СИЗО. В своих пояснениях адвокату оба сообщили, что их избивали и дома, во время обыска, и потом, в отделении, предположительно, [одной из силовых структур] в Магасе. Их привезли в Магас днем 2 июня, но в полицию отправили для оформления только около полуночи 3 июня. И всё это время, согласно адвокатским опросам, их избивали. В опросе Иссы говорится, что его пытали током, подсоединяя его через уши и язык. Оба Полонкоева отметили, что сами они никаких показаний не давали, что они подписали то, что их пытками, избиениями и угрозами (в частности - угрозой возбудить дело по еще более тяжелой статье об экстремизме, с огромным сроком) заставили подписать. Также мужчины заявили, что когда их избивали, от них требовали признаться в хранении оружия, гранат, боеприпасов (патронов). Оба заявили адвокату, что то, что у них было якобы найдено, им не принадлежит, что это было принесено теми, кто это впоследствии и "нашел".

Косвенно версию Идриса и Иссы подтверждают постановления Назрановского суда, в них (копии документов имеются в распоряжении «Кавказского узла») говорится, что оба помещены под арест на два месяца - до 00 часов 30 минут 3 августа. Таким образом, официально их задержание было оформлено 3 июня сразу после полуночи. Согласно постановлениям суда, у Идриса была найдена граната РГД-5 с запалом УЗРГМ-2. Об оружии и патронах, о которых говорила его жена, в решении суда нет ни слова. У Иссы, как указано в постановлении суда, найдена граната РГД-5 с запалом УЗРГМ-2 и боеприпасы в виде 16 боевых патронов. Обоим вменили часть 1 статьи 222.1 УК РФ.

Апелляция на меру пресечения для Идриса и Иссы, по данным Илеза, должна состояться в ближайшие дни.

Напомним, задержанный по делу о покушении на Ибрагима Эльджаркиева Алихан Белхароев также заявлял адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний. После задержания Алихана его отец Мустафа Белхароев пожаловался, что подвергся жестоким пыткам, но следователи отказались возбуждать дело. Родственники Алихана Белхароева считают его уголовное преследование атакой на баталхаджинцев.

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