Наталья Гаряева потребовала привлечь силовиков к ответственности за обыск

19 апреля 2023, 15:56

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Активистка из станицы Полтавской Наталья Гаряева на пикете у здания прокуратуры Краснодарского края потребовала прекратить давление на бизнес участников протестов против движения мусоровозов по станице. Она направила жалобу на имя прокурора, в которой заявила о незаконности проведенного обыска на ее предприятии.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку. 6 апреля руководитель мусорного полигона пригрозил жителям Полтавской наказанием. 14 апреля Гаряева сообщила о том, что силовики заблокировали территорию ее компании и проводят обыск в магазине ее супруга Вадима Мотовилова.

5 октября 2022 года один из лидеров движения "Полтавская против свалки" Андрей Гаряев был найден мертвым. Противники работы мусорного полигона связали суицид Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Бывшая жена бизнесмена и соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева рассказала, что суициду мужчины предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей. 15 ноября 2022 года кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф.

Председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева провела одиночный пикет возле прокуратуры Краснодарского края, после чего передала в ведомство жалобу нна незаконные действия сотрудников МВД Красноармейского района, сообщил сегодня Telegram-канал "Полтавская против свалки".

Как следует из приложенной к публикации фотографии, Гаряева вышла на пикет с плакатом: "Прекратите кошмарить бизнес в угоду мусорным олигархам!"

В жалобе, направленной прокурору, Гаряева указала, что силовики в ходе обыска нарушили работу возглавляемого ей градообразующего предприятия "Камавторесурс", которое занимается, помимо прочего, ремонтом техники для нужд военной операции на Украине. "Совершение незаконных действий сотрудниками МВД по Красноармейскому району в период специальной военной операции оказывает давление не только на частный бизнес, а подрывает государственные интересы РФ", - отметила в жалобе Гаряева. В ней она отметила, что обыски, по ее мнению связана с тем, что она и ее супруг являются эко активистами, выступающими против движения мусоровозов по улицам населенного пункта.

Уголовное дело, в рамках которого прошли обыски в ООО "Камавторесурс" и предприятии Мотовилова "Автосити", было возбуждено в связи с отсутствием номерных знаков на старой "Газели", которую противники использовали во время пикетов, чтобы укрываться от дождя и холода, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Вадим Мотовилов.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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