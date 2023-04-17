17 апреля 2023, 09:58

Более 130 машин скопились в очереди на Керченской переправе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

136 машин, в основном грузовики, ожидают очереди на Керченской переправе, работа которой приостановлена с 16 апреля из-за сильного ветра.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 апреля работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра.

На Керченской паромной переправе из-за непогоды продолжают действовать ограничения, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"С утра 17 апреля на накопительной парковке в поселке Ильич находится 136 машин. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", – сказано в сообщении.

Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани скорость ветра составляет 6 метров в секунду, температура воздуха – +15 градусов, облачно. В ночь на 18 апреля скорость ветра возрастет до 8 метров в секунду, температура воздуха понизится до +8 градусов, прогнозируется переменная облачность. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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