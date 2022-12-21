Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту

21 декабря 2022, 19:00

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На Крымском мосту после очередной стадии ремонта возобновлено движение машин и автобусов, сообщил сегодня Минтранс России.

Как писал "Кавказский узел", Минтранс России сообщил о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту 21 декабря в связи с ремонтными работами. С полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". 18 декабря администрация Краснодарского края отчиталась об отсутствии очередей на паромы Керченской переправы, однако к сегодняшнему дню на фоне остановки переправы из-за погодных условий очередь возросла до 164 машин.

Три парома на Керченской переправе за минувшие сутки перевезли из Краснодарского края в Крым свыше 300 машин, еще 164 - ожидают своей очереди.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил сегодня Минтранс России.

"Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.