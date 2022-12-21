21 декабря 2022, 19:00

Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Крымском мосту после очередной стадии ремонта возобновлено движение машин и автобусов, сообщил сегодня Минтранс России.

Как писал "Кавказский узел",  Минтранс России сообщил о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту 21 декабря в связи с ремонтными работами. С полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". 18 декабря администрация Краснодарского края отчиталась об отсутствии очередей на паромы Керченской переправы, однако  к сегодняшнему дню на фоне остановки переправы из-за погодных условий очередь возросла до 164 машин

Три парома на Керченской переправе за минувшие сутки перевезли из Краснодарского края в Крым свыше 300 машин, еще 164 - ожидают своей очереди.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил сегодня Минтранс России.

"Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее мост перекрывали 19 декабря, а также 8, 12, 16 и 19 ноября, когда строители надвигали четыре новых пролета правой автомобильной части моста. Сейчас идет демонтаж поврежденных пролетов в левой автомобильной части моста, сообщил 20 декабря "Интерфакс".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Продлены ограничения на полеты в города юга России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 декабря 2022, 18:25

21 декабря 2022, 17:29

21 декабря 2022, 16:40

21 декабря 2022, 15:58

21 декабря 2022, 15:02

  • 1 Жители Степанакерта сообщили о нехватке лекарств и продуктов

    Купить обычные анальгетики в аптеках Степанакерта стало проблематично, а запасы овощей и фруктов в магазинах подходят к концу из-за отсутствия поставок, рассказали сегодня горожане. Нагорный Карабах оказался на пороге гуманитарного кризиса, сообщило правительство.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи