Анонсирована очередная приостановка движения автотранспорта по Крымскому мосту

21 декабря 2022, 02:00

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На Крымском мосту сегодня будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем движение автотранспорта в обе стороны будет полностью остановлено с 13.00 до 18.00 мск.

Как писал "Кавказский узел", Минтранс России сообщил о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту 19 декабря в связи с ремонтными работами. полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". 18 декабря администрация Краснодарского края отчиталась об отсутствии очередей на паромы Керченской переправы.

Министерство транспорта Российской Федерации 20 декабря анонсировало очередную приостановку движения транспорта по Крымскому мосту. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В нем отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся в 12.00 мск, а с 13.00 до 18.00 движение транспорта будет полностью остановлено.

Ранее мост перекрывали 19 декабря, а также 8, 12, 16 и 19 ноября, когда строители надвигали четыре новых пролета правой автомобильной части моста. Сейчас идет демонтаж поврежденных пролетов в левой автомобильной части моста, пишет "Интерфакс".

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