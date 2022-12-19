Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

19 декабря 2022, 22:52

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После ремонта вновь запущено движение автомобилей и автобусов через Крымский мост, сообщил Минтранс России. Паромная переправа временно закрыта из-за погодных условий, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". 18 декабря администрация Краснодарского края отчиталась об отсутствии очередей на паромы Керченской переправы. Минтранс анонсировал сегодня приостановку движения транспорта по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил сегодня Минтранс России. "Возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

При этом переправа на паромах через Керченский пролив прекращена из-за непогоды. "По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Крыму на своей странице "ВКонтакте".

Паромы совершили с начала возобновления работы Керченской паромной переправы 1125 рейсов, сообщил сегодня Минтранс России. "С ночи на 9 октября по 19 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 47 770 пассажиров, 33 610 единиц автотранспорта и 3 790 железнодорожных вагонов", - указано в другом сообщении в Telegram-канале Минтранса.

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