21 декабря 2022, 11:10

164 машины ожидают в очереди на Керченской переправе со стороны Кубани

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Три парома на Керченской переправе за минувшие сутки перевезли из Краснодарского края в Крым свыше 300 машин, еще 164 - ожидают своей очереди.

Как писал "Кавказский узел", паромная переправа была временно закрыта 19 декабря из-за погодных условий, но на следующий день она возобновила работу.

За минувшие сутки три парома перевезли в Крым свыше 300 машин и около 350 пассажиров, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 21 декабря ждут очереди на переправу 164 автомобиля, в том числе грузовые. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

По данным администрации, всего с начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября через пролив в обе стороны перевезено более 15 тысяч транспортных средств и 21,8 тысячи пассажиров.

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Примечание:

"Анонсирована очередная приостановка движения автотранспорта по Крымскому мосту", "Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста".

Автор: "Кавказский узел"

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