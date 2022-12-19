19 декабря 2022, 10:25

Продлены ограничения на полеты в города юга России

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Режим ограничений на отправку и прием рейсов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 27 декабря, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля на Украине началась спецоперация российских войск, и после этого 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался. Последний раз – до 21 декабря.

Ограничения на работу аэропортов в городах юга и центральной части России продлены до 27 декабря, информировало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

На юге России временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты. В центральной части страны – Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, сказано в сообщении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аэропорт Сочи открывает новый рейс в Иорданию", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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