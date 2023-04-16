16 апреля 2023, 10:29

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Из-за сильного ветра работа Керченской паромной переправы приостановлена, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году.

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщило сегодня управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани скорость ветра составляет 9 метров в секунду, температура воздуха – +13 градусов, облачно. В ночь на 17 апреля скорость ветра понизится до 7 метров в секунду, температура воздуха – до +9 градусов, прогнозируется облачная погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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