Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине

17 апреля 2023, 13:13

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На Украине погиб Аслан Бекиров из Карачаево-Черкесии. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 21 жителя этой республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что на Украине погиб житель Карачаево-Черкесии Асмат Папшуов. Он стал, по меньшей мере, 20-м военнослужащим из этой республики, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Карачаево-Черкесии Аслан Бекиров. Военный комиссар республики Сергей Белобородов передал родственникам Бекирова орден Мужества, которым он награжден посмертно, передали "Новости Черкесска".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 21 жителя Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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