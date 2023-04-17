17 апреля 2023, 13:13

Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине

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На Украине погиб Аслан Бекиров из Карачаево-Черкесии. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 21 жителя этой республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что на Украине погиб житель Карачаево-Черкесии Асмат Папшуов. Он стал, по меньшей мере, 20-м военнослужащим из этой республики, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Карачаево-Черкесии Аслан Бекиров. Военный комиссар республики Сергей Белобородов передал родственникам Бекирова орден Мужества, которым он награжден посмертно, передали "Новости Черкесска".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 21 жителя Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Уроженец Черкесска погиб на Украине", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Тайник с боеприпасами найден в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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