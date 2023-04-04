Тайник с боеприпасами найден в Карачаево-Черкесии

04 апреля 2023, 13:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ящик с 35 выстрелами к подствольному гранатомету обнаружили сотрудники полиции в Малокарачаевском районе, сообщило МВД.

Металлический ящик с боеприпасами сотрудники полиции обнаружили в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии на окраине села Терезе.

В проржавевшем ящике находились 35 выстрелов к подствольному гранатомету. Специалисты установили, что боеприпасы не представляют опасности, сообщило сегодня на своем сайте управление МВД по Карачаево-Черкесии.

Обнаруженные боеприпасы отправлены для проведения их исследования в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД.

"Кавказский узел" также писал, что 10 марта 2018 года в скальном массиве южнее станицы Красногорская силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, который принадлежал убитому в 2009 году боевику.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.