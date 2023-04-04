Ящик с 35 выстрелами к подствольному гранатомету обнаружили сотрудники полиции в Малокарачаевском районе. Фото: пресс-служба МВД по КЧР

04 апреля 2023, 13:19

Тайник с боеприпасами найден в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ящик с 35 выстрелами к подствольному гранатомету обнаружили сотрудники полиции в Малокарачаевском районе, сообщило МВД.

Металлический ящик с боеприпасами сотрудники полиции обнаружили в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии на окраине села Терезе.

В проржавевшем ящике находились 35 выстрелов к подствольному гранатомету. Специалисты установили, что боеприпасы не представляют опасности, сообщило сегодня на своем сайте управление МВД по Карачаево-Черкесии.

Обнаруженные боеприпасы отправлены для проведения их исследования в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД.

"Кавказский узел" также писал, что 10 марта 2018 года в скальном массиве южнее станицы Красногорская силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, который принадлежал убитому в 2009 году боевику.

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Примечание:

"Оружие изъято у шестерых предполагаемых боевиков в Карачаево-Черкесии", "Самодельная бомба обезврежена в Карачаево-Черкесии", "В Карачаево-Черкесии обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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