16 апреля 2023, 06:49

Житель Карачаево-Черкесии погиб на Украине

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Асмат Папшуов погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 20 военных из Карачаево-Черкесии.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 апреля стало известно, что на Украине погиб Алексей Харин из Зеленчукского района. Он стал, по меньшей мере, 19-м военнослужащим из Карачаево-Черкесии, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Асмат Папшуов, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщило 7 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" правительство Карачаево-Черкесии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 20 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мобилизованный военный осужден на Ставрополье за уклонение от службы", "Тайник с боеприпасами найден в Карачаево-Черкесии", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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