Алексей Харин. Фото: Минобрнауки Карачаево-Черкесии https://vk.com/wall-202376976_3200?w=wall-202376976_3200&z=photo-202376976_457245564%2Fwall-202376976_3200

15 апреля 2023, 07:34

Военный из Карачаево-Черкесии погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Алексей Харин из Зеленчукского района погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 19 военных из Карачаево-Черкесии.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 апреля известно, что в ходе спецоперации погиб житель Черкесска Аубекир Чотчаев. Он стал, по меньшей мере, 18-м военнослужащим из Карачаево-Черкесии, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Алексей Харин. В Доме культуры станицы Исправная в Зеленчукском районе в его честь и честь других погибших военных открыт мемориальный стенд, сообщило 13 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министерство образования и науки Карачаево-Черкесии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 19 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Мобилизованный военный осужден на Ставрополье за уклонение от службы", "Тайник с боеприпасами найден в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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