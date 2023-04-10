Житель Карачаево-Черкесии погиб на Украине

10 апреля 2023, 06:21

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Аубекир Чотчаев из Черкесска погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель входе нее как минимум 18 жителей Карачаево-Черкесии.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля известно, что в ходе спецоперации погиб уроженец Черкесска Дмитрий Глебов. Он стал, по меньшей мере, 17-м военнослужащим из Карачаево-Черкесии, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Черкесска Аубекир Чотчаев. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщили 7 апреля РИА "Карачаево-Черкесия" со ссылкой на представителя военкомата Черкесска.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 18 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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