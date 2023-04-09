Уроженец Черкесска погиб на Украине

09 апреля 2023, 12:01

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Дмитрий Глебов из Черкесска погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее как минимум 16 уроженцев Карачаево-Черкесии.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что в ходе спецоперации погибли Роман Козаев, Владимир Корниенко и Виктор Бутов. На эту дату с начала военной операции на Украине официально была подтверждена гибель в ходе нее как минимум 15 уроженцев Карачаево-Черкесии.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Черкесска Дмитрий Глебов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщили 7 апреля "Новости Черкесска" со ссылкой на военный комиссариат города.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 16 жителей Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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