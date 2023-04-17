Житель Дагестана обвинен в дискредитации российских военных

17 апреля 2023, 04:28

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В Левашинский районный суд Дагестана поступило административное дело на Ильяса Зияудинова, обвиняемого в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Опасность статьи в том, что повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, указали правозащитники.

В отношении жителя Дагестана Ильяса Зияудинова составлен протокол о дискриминации российской армии, пишет 16 апреля "ОВД-Инфо"*.

Административный протокол на Зияудинова уже поступил в Левашинский районный суд республики. Судя по карточке на сайта суда, рассмотрение дела назначено на сегодня, 17 апреля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Кизилюрте признал местного жителя Шамиля Баязитова невиновным в дискредитации российской армии.

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