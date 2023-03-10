10 марта 2023, 21:19

Жительница Каспийска заподозрена в распространении фейков про армию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уголовное дело о распространении фейков об армии возбуждено против жительницы Каспийска. Следствие сочло ее комментарий в соцсети дискредитирующим вооруженные силы.

В Дагестане возбудили уголовное дело о фейках про армию против 27-летней жительницы Каспийска, сообщило сегодня Правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По версии следствия, подозреваемая в марте 2022 года под публикацией в одной из социальных сетей оставила комментарий, в котором содержалась "заведомо ложная информация" об использовании Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении на сайте управления Следкома России по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта суд продлил арест блогеру Асхабали Алибекову, обвиняемому по уголовной статье о дискредитации российской армии.p 29 сентября 2022 года мера пресечения 51-летнему Асхабали Алибекову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга. Блогер обвинен в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы). 25 января суд не удовлетворил просьбу Алибекова рассмотреть уголовное дело в особом порядке в обмен на смягчение наказания.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Стали известны подробности дела махачкалинца Заура Раджабова", "Верховный суд Дагестана отменил штраф местному жителю за дискредитацию армии", "Пенсионер из Дагестана оштрафован за дискредитацию российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 марта 2023, 20:30

  • Участники шествия в Ереване выступили против добычи золота на Амулсаре

    Правительство Армении игнорирует угрозы водным ресурсам от эксплуатации Амулсарского месторождения, заявили участники шествия в Ереване, организованного "Национально-демократическим полюсом". Активисты пообещали продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от добычи золота на этом месторождении.

10 марта 2023, 19:44

10 марта 2023, 18:58

  • Обещанная Меликовым перезагрузка Общественной палаты насторожила активистов

    Общественная палата Дагестана стала формальной структурой и не выполняет роль буфера между властью и обществом, но предложение Сергея Меликова о ее перезагрузке может преследовать цель исключения тех ее членов, которые вступают в конфронтацию с республиканской властью, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

10 марта 2023, 18:00

10 марта 2023, 17:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи