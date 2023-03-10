Жительница Каспийска заподозрена в распространении фейков про армию

10 марта 2023, 21:19

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Уголовное дело о распространении фейков об армии возбуждено против жительницы Каспийска. Следствие сочло ее комментарий в соцсети дискредитирующим вооруженные силы.

В Дагестане возбудили уголовное дело о фейках про армию против 27-летней жительницы Каспийска, сообщило сегодня Правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По версии следствия, подозреваемая в марте 2022 года под публикацией в одной из социальных сетей оставила комментарий, в котором содержалась "заведомо ложная информация" об использовании Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении на сайте управления Следкома России по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта суд продлил арест блогеру Асхабали Алибекову, обвиняемому по уголовной статье о дискредитации российской армии.p 29 сентября 2022 года мера пресечения 51-летнему Асхабали Алибекову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Следователи добились его ареста после того, как Алибеков отказался носить браслет для отслеживания перемещений, сообщила его супруга. Блогер обвинен в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы). 25 января суд не удовлетворил просьбу Алибекова рассмотреть уголовное дело в особом порядке в обмен на смягчение наказания.

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