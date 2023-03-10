Сумма штрафов за дискредитацию армии на Кубани превысила 7 миллионов

10 марта 2023, 23:13

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За 2022 год в суды Краснодарского края поступило 254 административных дела по статье о дискредитации российских военных, сумма назначенных штрафов превысила 7 миллионов рублей, следует из отчета краевого судебного департамента.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября 2022 года в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье. В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Судебный департамент Краснодарского края опубликовал отчет о рассмотренных административных делах в 2022 году. Из него следует, что по административной статье о дискредитации российской армии с марта в регионе завели 254 дела - общая сумма штрафов составила 7,26 миллиона рублей, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Каке следует из документов, представленных на сайте департамента, 14 раз дела были прекращены, а среди тех, кому назначено наказание - трои иностранцев и лиц без гражданства.

В отчете также указано, что за год в суды Краснодарского края поступили 163 административных дела о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. В 71 случае суды назначили штрафы, а 39 человек получили административные аресты. 27 дел вернули в полицию из-за нарушений, в 18 случаях производство прекратили.

Еще 38 поступивших административных дел касались распространения экстремистских материалов. В одном случае дело прекращено, в двух – назначен арест, остальных фигурантов оштрафовали. Также в 2022 году в суды поступило девять уголовных дел по экстремистским статьям и еще пять находились к началу года на рассмотрении.

В прошлом году в регионе также завели пять дел по статье о незаконной миссионерской деятельности – по ним оштрафовали двух человек. Еще одно дело поступило в суд на Кубани о призывах к нарушению территориальной целостности России и введению против нее санкций, результаты рассмотрения не сообщаются и подробности пока неизвестны.

Основная опасность введенной 4 марта 2022 года статьи КоАП о дискредитации армии в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказали адвокаты.

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