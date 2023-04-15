Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов

15 апреля 2023, 16:28

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Работа Соткского рудника остановлена, а сотрудники эвакуированы после обстрелов со стороны Азербайджана, сообщили в компании GeoProMining Gold.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая 2022 года глава общины Гегамасар и представитель компании GeoProMining Gold, владеющей Соткским рудником, сообщили о том, что работник рудника получил ранение при обстреле с азербайджанской стороны. Работы на месторождении прекращены, а все сотрудники эвакуированы, добавили в компании. Минобороны Азербайджана опровергло информацию о стрельбе.

Соткское золоторудное месторождение - самое крупное по запасам чистого золота на территории Азербайджана и Армении. Часть рудника находится на территории Азербайджана, другая - в Армении. Залежи расположены в окрестностях армянского села Сотк и на западной границе Кельбаджарского района Азербайджана (армянское название Кельбаджара – Карвачар), говорится в материале "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

Вечером 14 апреля и сегодня утром в направлении Сотского рудника велась стрельба со стороны Азербайджана, сообщила представитель GeoProMining Gold Рузанна Григорян. "Ночью обстановка была спокойной, но утром вновь возобновились обстрелы, в результате чего мы приняли решение остановить работу шахты и эвакуировать сотрудников", - приводит ее слова News.am.

По словам Григорян, никто из сотрудников не ранен, техника не повреждена. Сегодня ситуация спокойная, но работа шахты по-прежнему приостановлена, пишет издание.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 16.26 мск, не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

Напомним, через территорию Соткского рудника прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. В ноябре 2021 года работа Соткского рудника также была приостановлена из-за напряженной ситуации на границе, около 700 сотрудников были эвакуированы.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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