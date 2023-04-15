Аналитики указали на политическую подоплеку инцидента близ села Тех

15 апреля 2023, 06:36

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Перестрелка около приграничного села Тех является спланированной операцией, а сам инцидент направлен на дискредитацию мониторинговой миссии Евросоюза. Усиление проевропейских политических сил невыгодно как России, так и Армении с Азербайджаном, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 апреля у села Тех около армяно-азербайджанской границы произошла перестрелка. Минобороны Армении заявило о гибели четырех и ранении шести военных. С азербайджанской стороны, согласно данным Минобороны, погибли трое военных и четверо были ранены. 13 апреля жители села рассказали, что вооруженный инцидент не повлиял на их жизнь, однако жители общины потребовали от властей оружие для самообороны.

Эскалация близ села Тех является частью кампании по дискредитации миссии европейских наблюдателей, считает политолог Андриас Гукасян.

По его мнению, за кампанией по дискредитации стоят власти России, а целью этой кампании, в частности, является контроль над общественным мнением – чтобы исключить в Армении формирование проевропейской политической силы, которая способна сменить власть.

"Если реакция ЕС будет слабая, европейская миссия будет дискредитирована, а ЕС потеряет доверие жителей Армении, что создаст преграды для объединения и консолидации общества. России нужно, чтобы общество с недоверием относилось к альтернативе армяно-российских отношений", – пояснил политолог корреспонденту "Кавказского узла".

23 января главы министерств иностранных дел стран Евросоюза договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии. На фоне решения Евросовета Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработала проект решения "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", передало 24 января РБК со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова. По его словам, "помимо оказания Еревану иной поддержки" проект решения предполагает отправку на армяно-азербайджанскую границу временной мониторинговой миссии ОДКБ и определяет численность, мандат и сроки работы такой миссии.

Азербайджан содействует России, так как после принятия резолюции Европарламентом от 15 марта в отношениях Азербайджана и ЕС наблюдается охлаждение, добавил Гукасян.

"В резолюциях об отношениях ЕС-Армения и ЕС-Азербайджан упоминается карабахский конфликт, который должен быть урегулирован на основании предложения посредников Минской группы ОБСЕ, то есть должен быть референдум. ЕС, по сути, этой резолюцией обнулил итоги осенней войны. ЕС признал Азербайджан ответственным за войну 2020 года и агрессором, вторгшимся на суверенную территорию Армении. ЕС требует вывести азербайджанские войска, освободить военнопленных и создать условия для возвращения армян не только в Шуши и Гадрут, но и в прилегающие к НКАО территории", – пояснил политолог.

Азербайджанское название Шуши – Шуша.

Кроме того, в резолюции упоминается российский контингент, причем миротворцы взяты в кавычки, добавил Гукасян. "ЕС требует от Армении и Азербайджана создать условия для ввода международного миротворческого контингента под мандатом ООН. Цель Азербайджана, чтобы ЕС принял решение – потери имиджа, или резкие политические шаги, после которых Азербайджан пойдет на более тесную интеграцию с Россией", – подчеркнул он.

Минская группа ОБСЕ (OSCE Minsk Group) – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке.

Политобозреватель Наира Айрумян также высказала мнение, что против миссии ЕС идет информационная кампания. "Идет дискредитация миссии ЕС, попытка выдворить ее из региона. <…> Запад понимает, что если он уйдет из Армении, то он уйдет из региона и с Ближнего Востока", – сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что власти Армении должны реагировать на действия азербайджанской стороны, которые могут привести к эскалации. "До сих пор Азербайджан чувствовал себя безнаказанным. И безнаказанность связана не столько с позицией международного сообщества, сколько с позицией армянских властей. Западное сообщество не будет реагировать на нарушение, допущенные Азербайджаном, если не будет реакции официального Еревана", – заявила политобозреватель.

Политолог Армен Ованнисян считает, что столкновение Армении и Азербайджана было неизбежным, так как азербайджанские военные не соблюдают договоренности.. "Это не могло не привести к кровопролитию", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан пытается добиться делимитации границы по его картам, интеграции Нагорного Карабаха и открытия коридора в Нахичевань, считает Ованнисян. "Россия стремится выдавить Запад из региона, чтобы завершить процесс, предусмотренный трехсторонним заявлением", – сказал политолог.

Напомним, в конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех – Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Армянские политологи отметили, что корректировка границы с Азербайджаном в районе села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и не является делимитацией границы, при этом власти фактически начали процесс делимитации, несмотря на то, что договора о делимитации армяно-азербайджанской границы нет.

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