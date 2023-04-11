Глава Минздрава Чечни пригласил антипрививочников выступить по телевидению

11 апреля 2023, 10:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Министр здравоохранения Чечни Сулейман Лорсанов пригласил противников вакцинации от полиомиелита выступить по телевидению с доказательствами, что прививки вредны для здоровья детей. Часть комментаторов в соцсети заявила, что выносить такой вопрос на публику неуместно, а другая часть отметила, что отказ от прививки является личным делом человека.

Как сообщал "Кавказский узел", еще в конце января 2017 года власти Чечни признали проблему массовых отказов от вакцинации детей. Родители дошкольников при этом посетовали, что непривитых детей не принимают в детсады. Число отказов от вакцинации выросло после того, как 23 января 2017 года среди пользователей WhatsApр* в республике распространилось обращение медсестры Каметы Джаутхановой, рассказавшей о случаях серьезных осложнений после прививок от полиомиелита. С Каметой Джаутхановой лично встретился глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе этой встречи женщина отказалась от своих слов.

Полиомиелит – опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, в основном через какой-либо обычный носитель инфекции, например, загрязненную воду или продукты питания. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич, обычно это паралич ног. Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц, указано на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) .

Министр здравоохранения Чечени Сулейман Лорсанов во время пресс-конференции в Грозном раскритиковал противников вакцинации от полиомиелита. "У нас имеются списки ярых отказников. Мы бы хотели, чтобы и по телевидению их показали и пусть они докажут свою теорию о том, что эта вакцина пагубно влияет на организм детей. Мы хотим, чтобы они доказали это", – привела 11 апреля "Чечня Сегодня" слова министра.

Лорсанов поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова не верить слухам о чипировании и сделать вакцину детям. "Как Рамзан Ахматович и сказал, ничего вредного в этой прививке нет. Всё это домыслы людей, которые никакого отношения не имеют к медицине", – сказал министр.

Пост о том, что Лорсанов пригласил антипрививочников выступить не телевидении был опубликован в Instagram-паблике* chechnyatoday_95, на который подписаны около 576 тысяч пользователей. На 09.30 мск эта запись набрала 808 отметок "нравится" и 97 комментариев.

"Чуть что так сразу надо показывать по телевизору. Что за метод? А вы в курсе, что телевизор уже давным-давно никому не интересен?" – спросила dasha_grz.

"Ну как же? Когда кого-то [публично порицают] всем интересно. Это уже мода тут", – написал ей в ответ пользователь rrrrrrrrrr959595.

"Отказ от прививок не является преступлением. Это право каждого. Не нам ли знать это в нашей республике, где права и свободы человека чтут выше всего? Мне интересно другое. На каком основании списки ярых отказников оказались у вас? Их приравняли к наркоманам?" – задался вопросом пользователь с ником pa_tishka___.

"Никто никому нечего доказывать не должен. У каждого человека есть свой выбор, пусть делает, кто хочет. А кто не хочет – оставьте их в покое", – призвал пользователь ____nohcho_______.

Напомним, 9 марта врачи рассказали, что отказ от прививок привел к угрозе распространения полиомиелита в республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). По словам специалистов, они сталкиваются с нежеланием родителей вакцинировать детей, и это создает угрозу распространения опасного заболевания.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Чечни неоднократно жаловались на принуждение к вакцинации. В частности, в июле 2021 года источники рассказали, что жителей республики принуждают вакцинироваться от коронавируса угрозами эвакуации автомобиля, отказа в медпомощи или в выдаче документов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.