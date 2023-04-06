Кантемир Балагов заявил об уходе из кино

06 апреля 2023, 14:55

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Режиссер из Нальчика Кантемир Балагов, покинувший Россию после начала полномасштабных военных действий на Украине, сообщил, что уходит из кино.

"Кавказский узел" писал, что 6 марта 2022 года режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России в связи с ситуацией на Украине. Позднее он уточнил, что отъезду из страны предшествовало давление на его родителей. Переехав в США, Балагов решил перенести действие своего нового фильма "Моника" из Нальчика в Нью-Йорк. Для этого режиссер начал переписывать сценарий, в новой версии которого события фильма будут разворачиваться вокруг черкесской диаспоры в штате Нью-Джерси.

16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала. Однако в октябре 2022 года появилась информация, что Балагов уже год как покинул проект, и его сцен в сериале не будет. После выхода пилотного эпизода сериала Балагов сообщил, что значительная часть первой серии состоит из контента, который был снят им.

Режиссер Кантемир Балагов заявил о прекращении работы в кино. Пост об этом опубликовал в Twitter, а потом удалил свой аккаунт, сообщило сегодня РБК. "Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно", - привело слова режиссера издание.

При переходе на страницу Балагова в Twitter на по данным на 14.30 мск появляется запись "Такой страницы не существует. Попробуйте поискать что-нибудь другое". При этом в поиске Яндекса сохранилась ссылка на страницу Балагова, в ней приводится и первая фраза его последней записи "Я все, я закончился...". Также приводится комментарий одного из пользователей на английском языке, который выразил уверенность, что такие люди как Балагов "обладающие талантом и страстью к кино, к искусству, к правде, к познанию человеческой души, никогда не смогут остановиться, передохнуть". Также недоступен и аккаунт Балагова в Twitter.

Режиссер Александр Сокуров выразил надежду на возвращение Балагова к работе в кино. "Сожаление, глубокое сожаление. Я надеюсь, что он вернется к этой своей профессии, он к ней очень готов, он к ней подготовлен, к режиссерской работе, и у него, без сомнения, есть особые способности к этому. Я надеюсь, что какое-то смятение в душе, которое настало у него сейчас, пройдет и он вернется к работе в кино", — привел его слова Telegram-канал RTVI.

Сокуров отметил, что не поддерживает связь с Балаговым. "Мы не поддерживаем никакие связи с ним, с теми, кто уехал, никаких связей у меня нет, поэтому не могу ничего сказать", — приводятся его слова в публикации.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа. Выпускниками мастерской стали режиссеры Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Кира Коваленко, Тина Мастафова и другие. Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля. Сам Сокуров ранее рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства. говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

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