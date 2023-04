Кантемир Балагов заявил об уходе из кино

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Режиссер из Нальчика Кантемир Балагов, покинувший Россию после начала полномасштабных военных действий на Украине, сообщил, что уходит из кино.

"Кавказский узел" писал, что 6 марта 2022 года режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России в связи с ситуацией на Украине. Позднее он уточнил, что отъезду из страны предшествовало давление на его родителей. Переехав в США, Балагов решил перенести действие своего нового фильма "Моника" из Нальчика в Нью-Йорк. Для этого режиссер начал переписывать сценарий, в новой версии которого события фильма будут разворачиваться вокруг черкесской диаспоры в штате Нью-Джерси.

16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала. Однако в октябре 2022 года появилась информация, что Балагов уже год как покинул проект, и его сцен в сериале не будет. После выхода пилотного эпизода сериала Балагов сообщил, что значительная часть первой серии состоит из контента, который был снят им.