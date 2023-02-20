Кинокритики оценили дебютный фильм ученицы Александра Сокурова

20 февраля 2023, 09:33

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Ученица Александра Сокурова Тина Мастафова в своем фильме "Тембот", который на днях вышел в прокат, подняла вопрос о влиянии традиций в Кабардино-Балкарии и рассказала о чувстве безысходности. Кинокартине удалось в полной мере рассказать историю главного героя, не прибегая при этом к остроте и провокациям, отметили кинокритики Наталия Григорьева и Тимур Алиев.

Как сообщал "Кавказский узел", работы выпускников мастерской известного режиссера Александра Сокурова ранее неоднократно отмечались наградами различных международных кинофестивалей. 24 января стало известно, что фильм ученицы Сокурова Малики Мусаевой "Птица ищет клетку" вошел в программу Encounters Берлинского кинофестиваля.

Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

В прокат вышел фильм "Тембот", который является дебютной полнометражная работой Тины Мастафовой – выпускницы мастерской Александра Сокурова, сообщила 19 февраля "Независимая газета".

Кинокартина снята в Нальчике, откуда родом Мастафова. Сюжет фильма рассказывает о юноше Темботе, который работает на нескольких работах и пытается помочь своей матери, вырастившей его в одиночку, без его отца. Мать сравнивает его с отцом, указывая, что тот ушел, испугавшись сложностей. Тембот вместе с другом берет в долг деньги у бандитов на открытие бизнеса. Его друг исчезает вместе с деньгами, после чего Тембота начинают преследовать кредиторы, угрожая расправой.

"Атмосферно "Тембот", как ни странно, близок "Тесноте" Балагова – как еще один "пример интонации" по названию фонда Александра Сокурова. Света и воздуха как будто больше, но все равно теснота, замкнутое пространство родного города, из которого нет выхода в другую жизнь. <…> После титров в фильме есть документальная вставка, в которой юноши и девушки с Северного Кавказа – в том числе и снявшиеся в картине Мастафовой мальчишки, не профессиональные актеры, а такие же подростки, как и их герои, – рассуждают об отсутствии возможностей, силе традиций и невозможности вырваться из порочного круга самых разных предопределенностей", – отметила кинокритик Наталия Григорьева.

Однако из безысходности, нелюбви, ненужности, отсутствия выбора в фильме рождается прекрасное, например история дружбы, добавила она.

Мастафова явно сильно рисковала, работая с непрофессиональными актерами, но, видимо, сознательно. Риск оказался оправданным, актеры не переигрывают и не фальшивят. Дебютной работе не хватает остроты, хотя может быть, Мастафова пыталась избежать провокативности, считает кинокритик Тимур Алиев, отзыв которого привел Forbes.

Главная положительная сторона фильма "Тембот" – детальный рассказ истории главного героя, посредством использования исключительно полутонов, без экспериментов, отметил Алиев.

Напомним, учениками мастерской Александра Сокурова также являются режиссеры из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов, Владимир Битоков и Кира Коваленко. Картина "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии Кирой Коваленко, ранее получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале. Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля. Сам Сокуров ранее рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства.

"Кавказский узел" также писал, что 10 декабря 2019 года Сокуров предложил президенту России Владимиру Путину "переосмыслить статус звания Героя России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?" – задался вопросом режиссер. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, возразил Путин. Сомнение Сокурова в соответствии Рамзана Кадырова и его отца званию Героя России вызвало в Чечне резкую критику в адрес режиссера.

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