Полковник Росгвардии арестован за закупку негодных средств для защиты Крымского моста

30 марта 2023, 14:33

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Начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергей Волков арестован по обвинению в превышении должностных полномочий при покупке двух радиолокационных комплексов, оказавшихся неэффективными для защиты Крымского моста.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года движение по Крымском мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) в отношении полковника Сергея Волкова было возбуждено 17 марта этого года. 28 марта Волков был задержан сотрудниками ФСБ в своем кабинете в здании главкомата Росгвардии в Москве. В тот же день следователь предъявил ему официальное обвинение, пишет "Коммерсант".

По версии следствия, в 2020 году Росгвардия должна была приобрести два радиолокационных комплекса для защиты Крымского моста от беспилотников. Волков приступил к выполнению задачи только в конце сентября, когда в ведомстве уже готовились к закрытию финансового года. В связи с этим возникал риск возврата неосвоенных бюджетных денег и срыва исполнения поручения президента 2018 года "О создании системы обеспечения транспортного перехода через Крымский пролив и подходов к нему". Волков поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на приобретение двух комплексов "Орел-БПЛА" у ростовского ФГУП РНИИРС, зная о том, что они имеют худшие характеристики, чем было предусмотрено техническим заданием, полагает следствие.

ФГУП выступало единственным участником на электронных торгах, и с ним был заключен контракт на покупку двух комплексов за 395 млн 486 тысяч 196 рублей. В ноябре 2021 года в ходе применения комплексов эксперты установили, что они не способны выполнять задачи по пресечению полетов беспилотников малого класса. В этой связи заместитель директора Росгвардии в конце июля 2022 года издал приказ, согласно которому эксплуатация "Орел-БПЛА" была приостановлена, говорится в материалах дела.

В суде следователь заявил, что Волков препятствовал следствию, в том числе пытался скрыть улики. Так, мобильный телефон полковника в ходе обыска нашли в лотке стиральной машины, предназначенном для стирального порошка. Защита настаивает на том, что Волков не мог повлиять на тип и технические характеристики комплексов, а также на цену, по которой Росгвардия их приобрела. "Все комплексы были успешно поставлены в войска и эксплуатируются", - заявил адвокат, слова которого приводит издание.

По версии защиты, уголовное дело в отношении полковника "связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны вышестоящего начальства". Защита просила избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд арестовал обвиняемого до 17 мая.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП РНИИРС) выпускает портальные фрезерные станки, устройства охлаждения промышленного оборудования, системы очистки воздуха, уличного и офисного освещения, установки антибактериальной обработки документов, светодиодную продукцию и прочее, следует из информации на сайте предприятия.

Напомним, 14 октября 2022 года стало известно, что пять человек (Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян) арестованы по делу о причастности к теракту на Крымском мосту. 17 октября по обвинению в теракте на мосту были арестованы еще три человека - граждане России Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. 31 октября Московский городской суд признал законным арест Былина и Тяжелых.